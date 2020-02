Υγεία - Περιβάλλον

Γαστρική Παράκαμψη μίας Αναστόμωσης (Mini Gastric Bypass): Η εξειδικευμένη τεχνική για την οριστική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Γράφει ο Χαράλαμπος Σπυρόπουλος, MD, PhD, FACS - Χειρουργός, Διευθυντής Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Πεπτικού Συστήματος / Παχυσαρκίας και Διαβήτη Metropolitan General.

Η γαστρική παράκαμψη μίας αναστόμωσης ή mini γαστρική παράκαμψη (mini gastric bypass) αποτελεί την πιο σύγχρονη και αποτελεσματική τεχνική στην αντιμετώπιση της κλινικά σοβαρής παχυσαρκίας.

Κατά την επέμβαση αυτή, διενεργείται διαχωρισμός του στομάχου, με δημιουργία ενός επιμήκους γαστρικού θυλάκου. Το λεπτό έντερο, μετά από μέτρηση και παράκαμψη συγκεκριμένου κατάλληλου μήκους, αναστομώνεται (ενώνεται) με το νέο γαστρικό θύλακο, ώστε η τροφή να εισέρχεται απευθείας στο πιο περιφερικό τμήμα του λεπτού εντέρου. Το μήκος της παράκαμψης καθορίζεται από τα σωματομετρικά στοιχεία, τα συνοδά νοσήματα και την ηλικία του ασθενούς, συνήθως ωστόσο είναι στα 200 εκ.

Διαδικασία της επέμβασης

Η επέμβαση της γαστρικής παράκαμψης μίας αναστόμωσης διενεργείται λαπαροσκοπικά ή και ρομποτικά, μέσω 5 μικρών οπών (διαμέτρου χιλιοστών). Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, αφού σχηματιστεί ο μικρός γαστρικός θύλακος, ο χειρουργός τον αναστομώνει (τον ενώνει) με ένα πιο περιφερικό τμήμα εντέρου, αποκόπτοντας ουσιαστικά από την επαφή με την τροφή το αρχικό τμήμα του λεπτού εντέρου, μήκους περίπου 200 εκ. Με αυτόν τον τρόπο, το φαγητό περνάει κατευθείαν από το νέο στομάχι στο περιφερικό λεπτό έντερο, όπου εκεί πια συναντά τα πεπτικά υγρά.

Έτσι επιτυγχάνεται αρχικά η αισθητή μείωση της χωρητικότητας του στομάχου, το οποίο γεμίζει γρήγορα, προκαλώντας κορεσμό. Συνεπώς, ο ασθενής αισθάνεται «χορτασμένος» με μικρότερες ποσότητες τροφής ενώ, λόγω ορμονικών μεταβολών, ο ασθενής αισθάνεται έντονη ανορεξία.

«Η ανορεξία που προκαλεί η επέμβαση σε συνδυασμό με την παράκαμψη του εντέρου μειώνουν σημαντικά την απορρόφηση των θερμίδων από τον οργανισμό, οδηγώντας σε σημαντική απώλεια βάρους»

Πλεονεκτήματα μίνι γαστρικής παράκαμψης

Μειωμένη θερμιδική πρόσληψη λόγω πρώιμου κορεσμού της πείνας και συνολικά μείωσης της όρεξης

Αλλαγές στην έκκριση ορμονών στο γαστρεντερικό σύστημα λόγω παράκαμψης του περιφερικού στομάχου και της αρχικής μοίρας του λεπτού εντέρου

Αποθάρρυνση του ασθενούς στη λήψη ζάχαρης καθώς προκαλεί ζάλη, υπόταση και ταχυκαρδία όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει (σύνδρομο dumping) (ιδανική επιλογή για τους «γλυκατζήδες» ασθενείς)

Μεγαλύτερη απώλεια βάρους συγκριτικά με τις περιοριστικές επεμβάσεις (απώλεια 85% του υπερβάλλοντος βάρους σε 6-8 μήνες)

Δυσαπορρόφηση λίπους

Βελτίωση ή και πλήρη ίαση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ

Ομαλοποίηση των επιπέδων χοληστερίνης και των τριγλυκεριδίων

Βελτίωση ή και πλήρη ίαση της αρτηριακής υπέρτασης

Η επέμβαση διατηρεί σταθερά, μόνιμα και μακροπρόθεσμα τα άριστα αποτελέσματα της γαστρικής παράκαμψης και ταυτόχρονα:

Διενεργείται μία μόνο αναστόμωση

Είναι φθηνότερη επέμβαση

Ο χρόνος της χειρουργικής επέμβασης και της ανάρρωσης είναι μικρότερος

Είναι πιο αποτελεσματική στην απώλεια βάρους έναντι της κλασικής γαστρικής παράκαμψης και της sleeve γαστρεκτομής ενώ έχει ισάξια αποτελέσματα στην ίαση ή βελτίωση του διαβήτη 2 και της υπερλιπιδαιμίας

Η διαδικασία της επέμβασης είναι τεχνικά πιο εύκολη και εύκολα αναστρέψιμη, αν και οι ασθενείς είναι στην πλειοψηφία ευχαριστημένοι με την απώλεια βάρους που επιτυγχάνουν

Η διάρκεια νοσηλείας είναι μόλις 2-3 ημέρες. Ο ασθενής σιτίζεται από την 1η μετεγχειρητική ημέρα και λαμβάνει εξιτήριο σε 2 ημέρες.

Πού υπερτερεί η μίνι γαστρική παράκαμψη έναντι άλλων επεμβάσεων παχυσαρκίας;

Οδηγεί σε εξαιρετική απώλεια βάρους (η οποία διατηρείται μακροπρόθεσμα)

Δεν προκαλεί σοβαρές διατροφικές διαταραχές

Η διάρκεια νοσηλείας είναι 2-3 ημέρες

Η απώλεια αίματος είναι ελάχιστη

Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος

Δεν προκαλεί μετεγχειρητικές κήλες (εξωτερικές και εσωτερικές)

Θεραπεύει ή βελτιώνει δραματικά το διαβήτη τύπου 2, την υπέρταση και την υπερχοληστερολαιμία

*Άρθρο του Χαράλαμπου Σπυρόπουλου, MD, PhD, FACS - Χειρουργού, Διευθυντή Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Πεπτικού Συστήματος / Παχυσαρκίας και Διαβήτη Metropolitan General.