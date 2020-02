Αθλητικά

Αγωνία για την υγεία του Πελέ

Σε άσχημη κατάσταση ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Πελέ. Τι είπε ο γιος του για την κατάσταση της υγείας του.

Σημάδια κατάθλιψης εμφανίζει ο ζωντανός θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Πελέ, εξαιτίας των προβλημάτων υγείας που παρουσιάζει, σε βαθμό που να μην βγαίνει εκτός σπιτιού επειδή δεν μπορεί να περπατήσει χωρίς βοήθεια. Για την κατάσταση του Βραζιλιάνου «μάγου» της μπάλας ενημέρωσε ο γιος του, Εντίνιο, σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την Δευτέρα (10/02) στον Τύπο της «χώρας του καφέ».

Ο Πελέ, ο οποίος θεωρείται ευρέως ως ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές που ανέδειξε ποτέ το άθλημα και που τον ερχόμενο Οκτώβριο θα κλείσει τα 80 του χρόνια, εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αντιμετωπίζει προβλήματα με το ισχίο του και τώρα χρειάζεται υποστήριξη στο περπάτημά του. Σε πολλές από τις πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις του, άλλωστε, κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο.

«Είναι αρκετά "εύθραυστος". Του έγινε επέμβαση στο ισχίο, αλλά δεν είχε επαρκή ή, έστω, ιδανική αποκατάσταση» δήλωσε ο Εντίνιο στον τηλεοπτικό σταθμό "Globo" και πρόσθεσε: «Έτσι έχει αυτό το πρόβλημα με την κινητικότητα και του έχει προκαλέσει ένα είδος κατάθλιψης. Φανταστείτε, ότι είναι ο "Βασιλιάς", ήταν πάντα τόσο επιβλητικός και σήμερα δεν μπορεί να περπατήσει σωστά. Ντρέπεται, δεν θέλει να βγει έξω, ούτε να τον βλέπουν, ή να κάνει πρακτικά κάτι που να περιλαμβάνει την έξοδό του από το σπίτι». Ο Εντίνιο κατέληξε: «Είναι σαν κοιμισμένος, απομονωμένος».