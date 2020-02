Κόσμος

Νεκρούς αφήνει στο πέρασμά της η καταιγίδα Κιάρα (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη.

Σε τουλάχιστον επτά ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το σαρωτικό πέρασμα της καταιγίδας Κιάρα από πολλές χώρες της Ευρώπης.

Στην Πολωνία, μια 52χρονη γυναίκα και οι δύο κόρες της, ηλικίας 15 και 21 ετών, σκοτώθηκαν στο Μπουκόβινα Τατρζάνσκα, ένα χιονοδρομικό κέντρο στο νότιο τμήμα της χώρας, όταν οι σφοδροί άνεμοι ταχύτητας 100 χλμ/ώρα που έπνεαν στην περιοχή είχαν ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει η στέγη ενός καταστήματος με είδη σκι.

Η μητέρα και το 15χρονο κορίτσι βρήκαν ακαριαίο θάνατο, ενώ η 21χρονη υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο, μεταδίδουν πολωνικά ΜΜΕ. Το τέταρτο θύμα, ο πατέρας της οικογένειας, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, σε κατάσταση σοκ, μεταδίδει το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Polsat News.

Στην Τσεχία, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε ένα τροχαίο δυστύχημα που προκλήθηκε από την πτώση ενός δέντρου. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στη χώρα, με τους ανέμους, που συνοδεύουν την Κιάρα, να πνέουν με ταχύτητα έως και 180 χλμ/ώρα. Στην Πράγα, δύο έφηβοι τραυματίστηκαν από δέντρο που ξεριζώθηκε.

Στο Λονδίνο, ένας άνδρας σκοτώθηκε, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του, μετά την πτώση ενός δέντρου σε δρόμο στα νοτιοδυτικά προάστια της βρετανικής πρωτεύουσας.

Στη Σλοβενία, ένας 52χρονος καταπλακώθηκε, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του, από ένα δέντρο που ξεριζώθηκε. Οι Αρχές ζητούν από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Στη νότια Σουηδία, ένας ιστιοπλόος σκοτώθηκε μετά την ανατροπή του σκάφους του. Αγνοείται ένας άνθρωπος που τον συνόδευε.