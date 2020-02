Κοινωνία

Λασίθι: ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη του άγριου φονικού

“Χτενίζουν” το Λασίθι για τον εντοπισμού του 43χρονου δράστη! Χαροπαλεύει ο γιος του θύματος. Οι λόγοι που οδήγησαν στο λουτρό αίματος.

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη 43χρονου άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία ενός 73χρονου και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του γιου του, 45 ετών, στο Λασίθι.

Ο γιος του θύματος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο τραγικός απολογισμός της συμπλοκής, περιλαμβάνει ακόμα ένα άτομο, το οποίο φέρεται να έχει τραυματιστεί ελαφριά.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Δευτέρας, σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου, ο 43χρονος πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο σε βάρος των δύο ανδρών, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 73χρονου, τον σοβαρό τραυματισμό του 45χρονου και τον τραυματισμό ακόμη ενός 52χρονου.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε όχημα ιδιοκτησίας του και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αγίου Νικολάου.

Όλες οι ενδείξεις, δείχνουν πως το χέρι του δράστη, όπλισαν οι κτηματικές διαφορές.