Μεταναστευτικό: αντιδράσεις για την επίταξη χώρων στα νησιά για τα κλειστά κέντρα κράτησης

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εσωτερικών οργανώνουν οι φορείς των νησιών. Αναβάλλει ο Νότης Μηταράκης τη συνάντηση της Πέμπτης.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της κυβέρνησης για επίταξη ακινήτων και εκτάσεων σε Λέσβο, Χίο και Σάμο προκειμένου να δημιουργηθούν κλειστά κέντρα κράτησης προσφύγων και μεταναστών.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι το μέτρο της επίταξης με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αποτελεί μέτρο έκτακτης ανάγκης, καθώς μετά από τα γεγονότα και τα επεισόδια στη Μόρια η κατάσταση έπρεπε να αντιμετωπιστεί και να εκτονωθεί. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν αιφνιδιάσαμε κανέναν, ακολουθούμε και υλοποιούμε όσα είχαμε πει προεκλογικά».

Το μεσημέρι, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, σημείωσε ότι υπήρξε επαρκής διάλογος με τους τοπικούς φορείς, ότι οι επιτάξεις δεν ήρθαν ως έκτακτο μέτρο και ότι η Κυβέρνηση δεν φοβάται καμία αντίδραση για το Μεταναστευτικό. Τόνισε ότι «εδώ και δύο μήνες περίπου έγινε εξαντλητικός διάλογος με τους αρμόδιους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς για τη χωροθέτηση των κλειστών δομών στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Ο διάλογος αυτός δεν μπορεί να διαιωνίζεται γιατί το πρόβλημα πιέζει για λύσεις και όχι για διαπιστώσεις. Σημειώνεται ότι ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου είχε ζητήσει μέτρα εκτάκτου ανάγκης για τα νησιά, ιδίως μετά τα επεισόδια στη Μόρια».

Ο κ. Πέτσας επισήμανε ότι η κυβέρνηση έκανε χθες ένα σημαντικό βήμα στο σχέδιό της «να κλείσουν οι σημερινές άναρχες δομές και να δημιουργηθούν ελεγχόμενες κλειστές δομές». «Ανάλογες δομές, δίπλα σε υφιστάμενες δομές θα δημιουργηθούν και στην Λέρο και στην Κω, σε εκτάσεις που ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο. Στις δομές αυτές θα εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες εσωτερικής τάξης, τόσο ως προς τη λειτουργία τους όσο και ως προς την κίνηση των φιλοξενούμενων. Έξοδος θα γίνεται με κάρτα για ορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ θα είναι κλειστές τα βράδια. Κάθε παραβίαση κανόνα εσωτερικής τάξης, θα επηρεάζει αρνητικά το αίτημα για άσυλο και θα επιταχύνει τη διαδικασία επιστροφής του παραβάτη. Επιπλέον, προχωρούμε στη συγκρότηση ειδικού μητρώου καταγραφής Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), ώστε να υπάρξει έλεγχος στη δράση εκατοντάδων Μ.Κ.Ο. που λειτουργούν στη χώρα μας» είπε.

Εν τω μεταξύ, την ερχόμενη Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου είχε ανακοινωθεί η πραγματοποίηση σχετικής σύσκεψης στο κτήριο του υπουργείου Εσωτερικών στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας με τη συμμετοχή της Περιφερειακής αρχής και των πέντε Δήμων των μεγάλων νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Ωστόσο, οι φορείς των νησιών τονίζουν ότι όχι μόνο δεν θα δώσουν το παρών, αλλά θα συμμετάσχουν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εσωτερικών. «Δεν θα πάμε την Πέμπτη να συναντηθούμε με τους αρμόδιους υπουργούς. Θα πάμε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας» τόνισε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος ανατολικής Σάμου, Γεώργιος Στάντζος, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» λίγο πριν ανακοινώσει ο αρμόδιος υπουργός, Νότης Μηταράκης, μέσω ΑΝΤ1, ότι θα ζητήσει αναβολή της συνάντησης λόγω των αντιδράσεων. Ο ίδιος σημείωσε ότι έμαθε για την επίταξη λίγη ώρα πριν συναντηθεί με τους αρμόδιους υπουργούς.

Από πλευράς του ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, σημείωσε στην ίδια εκπομπή ότι σε κανέναν Έλληνα σε καιρό ειρήνης δεν αρέσει να ακούγεται ο όρος «επίταξη». «Δεν γίνεται τα κλειστά κέντρα να στεγάσουν τον τόσο μεγάλο αριθμό μεταναστών που υπάρχει στα νησιά» είπε ο κ. Μουτζούρης και πρόσθεσε: «Εμείς αυτό που ζητάμε είναι όχι κλειστά κέντρα αλλά να σταματήσουν να έρχονται μετανάστες. Θέλουμε να επωμιστούν το βάρος του προσφυγικού και οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Δεν είμαστε αποκούμπι ψυχών».

Σχεδόν την ίδια ώρα, το Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου ανακοίνωνε την διανομή 9,5 εκατομμυρίων ευρώ σε Δήμους όπου υπάρχουν hot spot, ως αντασταθμιστικά μέτρα.

Το μεσημέρι στην Βουλή, υπήρξε έντονη αντιπαράθεση για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και όσα αυτή ορίζει.

Για «δύσκολες αποφάσεις, αλλά απαραίτητες, αφού δυστυχώς δεν υπάρχουν άλλες» έκανε λόγο ο βουλευτής της ΝΔ Σίμος Κεδίκογλου, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στο ΘΕΜΑ 104.6 για το μεταναστευτικό – προσφυγικό πρόβλημα και τις τελευταίες κυβερνητικές κινήσεις.

«Δεν νομίζω ότι έχει κανείς αντιρρήσεις στους βασικούς άξονες της κυβερνητικής πολιτικής, δηλαδή αποτελεσματικότερη φύλαξη των συνόρων, επιτάχυνση διαδικασιών ασύλου, κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα» είπε ο κ. Κεδίκογλου, σημειώνοντας, σχετικά με τις ενέργειες για την κατασκευή των νέων κλειστών δομών ότι «υπήρξε ένα πρόβλημα χωροθέτησης στα τρία νησιά και φτάσαμε στην επίταξη γης, ήδη είχαμε καθυστερήσει». Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνικών στα νησιά ο κ. Κεδίκογλου εξέφρασε την εκτίμηση ότι αυτό το κλίμα θα αλλάξει: «όταν θα δουν ότι θα τερματιστεί το αίσχος της Μόριας και άλλα φαινόμενα, όπως αυτό με τους Αφγανούς την περασμένη εβδομάδα και υπάρξει η διάδοχη κατάσταση, πιστεύω ότι θα καμφθούν οι αντιδράσεις αγωνίας».

«Εγώ θα έλεγα ότι τώρα σιγά σιγά έχουν μαζέψει τα στοιχεία μιας κυβερνητικής πολιτικής και προσπαθούν να τα εφαρμόσουν όλα μαζί κι όταν προσπαθείς να εφαρμόσεις ταυτοχρόνως πολλά διαφορετικά πράγματα είναι αλήθεια ότι θα σου σκάσουν από παντού προβλήματα, γιατί η προηγούμενη πολιτική ήταν να βάζεις το πρόβλημα κάτω από το τραπέζι. Για παράδειγμα, κατηγορείται τώρα η κυβέρνηση ότι δεν κάνει πολλές μεταφορές από τα νησιά μας στο Αιγαίο προς την ηπειρωτική χώρα. Ούτε οι προηγούμενοι έκαναν επισήμως, μάλιστα έλεγαν ότι δεν πρέπει να γίνεται και δυστυχώς αυτό το επαναλαμβάνει και ο κ. Μηταράκης και δεν είμαι σίγουρος ότι είναι σωστό. Αυτό είναι ένα τεχνικό θέμα, αλλά άφηναν κόσμο και το έσκαγε, γιατί ο μετανάστης αυτό θέλει, θέλει να πάει στη Γερμανία, να φτάσει εκεί που είναι ο προορισμός του, άρα με κάθε τρόπο θα το σκάσει. Με σοβαρές ΜΚΟ, με σοβαρή οργάνωση ερχόντουσαν οικογένειες και άλλοι που ήταν ευάλωτα άτομα και τους εγκαθιστούσαν και τους βοηθούσαν κιόλας στις μεγαλύτερες πόλεις. Είχαμε έτσι αυτή τη μεταφορά που επιτρεπόταν άλλωστε, ξέραμε ποιος είναι που, αλλά γενικώς αυτή η πολιτική ήταν άστο και θα δούμε», ανέφερε στο ίδιο Μέσο ο βουλευτής της ΝΔ Μπάμπης Παπαδημητρίου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, διά του Αλέξη Χαρίτση, επιτέθηκε στην Κυβέρνηση, λέγοντας ότι έχει έρθει σε αδιέξοδο με τον τρόπο που διαχειρίζεται το όλο ζήτημα του Προσφυγικού - Μεταναστευτικού, σημειώνοντας ότι «ο εθνολαϊκισμός δεν εξαργυρώνεται κομματικά και πληρώνεται πολιτικά».

Την άποψη ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει να «κάψει» τα πέντε νησιά που δέχονται τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κως, Λέρος) προκειμένου να αποφύγει τις αντιδράσεις, που εκδηλώνονται στην ηπειρωτική χώρα και γι’ αυτό σταμάτησε την αποσυμφόρησή τους, εξέφρασε ο βουλευτής Χίου του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Μιχαηλίδης, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στο ΘΕΜΑ 104.6. Όπως είπε ο κ. Μιχαηλίδης «η κυβέρνηση δυσκολεύεται να εφαρμόσει την αποσυμφόρηση των νησιών, επειδή αντιδρούν οι τοπικές κοινωνίες ανά την Ελλάδα, στην ηπειρωτική χώρα. Απέναντι σε αυτή την άρνηση η κυβέρνηση, προτιμά να «κάψει» αυτά τα πέντε νησιά, να δημιουργήσει αυτές τις τεράστιες δομές με τα τεράστια προβλήματα, που θα προκύψουν εκεί, προκειμένου να αποφύγει τη ρήξη».

Αναρωτήθηκε δε «γιατί άραγε, ενώ στα νησιά κάνει επιτάξεις χώρων, δεν κάνει το ίδιο με περιοχές, οικήματα, εγκαταλελειμμένα στρατόπεδα στην ηπειρωτική Ελλάδα», τονίζοντας ότι οι αντιδράσεις στα νησιά αυτές τις ημέρες είναι επειδή «οι ντόπιοι δεν θέλουν τη δημιουργία υπερδομών, έτσι όπως τις έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, η υπερσυγκέντρωση ανθρώπων στο νησί της Χίου δημιουργεί μία εκρηκτική κατάσταση». Πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι «οι 6000 άνθρωποι σε μερικά χλμ κοντά στην πόλη σοβαρό ζήτημα, η λίμναση αυτών των ανθρώπων δημιουργεί και θέματα εσωτερικής παραβατικότητας και γενικότερα». Τόνισε ακόμα ότι είναι «πολύ αρνητικό το κλίμα στη Χίο για τις κυβερνητικές επιλογές». Κατά τον κ. Μιχαηλίδη «η πρώτη επιλογή που έχει να κάνει η κυβέρνηση είναι να φύγει κόσμος από το νησί της Χίου και να εκτονώσει την κατάσταση και επίσης να στελεχωθεί άμεσα η υπηρεσία ασύλου, ώστε να εξετάζονται γρήγορα οι αιτήσεις».

Το Κίνημα Αλλαγής, σχολιάζοντας την έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, αναφέρει «Το δήθεν «επιτελικό» κράτος της Νέας Δημοκρατίας απέτυχε παταγωδώς να διαχειριστεί την κρίση στα νησιά. Υποσχέθηκαν να λύσουν προβλήματα που δημιούργησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Η πασαρέλα «αρίστων και ικανών» δημιούργησε περισσότερα. Οι υπεύθυνοι άλλαξαν, κανείς δεν παραιτήθηκε. Υποσχέθηκαν αποσυμφόρηση και δημιούργησαν μεγαλύτερη συμφόρηση. Αφού προσπάθησαν να μεταθέσουν τις ευθύνες στους εγκλωβισμένους και τις ΜΚΟ, τώρα επιδίδονται σε ασκήσεις αυταρχισμού εναντίον των τοπικών κοινωνιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ενδιαφέρονται μόνο για την εικόνα τους στα ΜΜΕ. Διχάζουν αντί να ενώνουν. Η μεσονύκτια δημοσίευση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία επιτάσσονται ακίνητα στα νησιά είναι η επιβεβαίωση της αποτυχίας τους. Σε βάρος της χώρας, των κατοίκων της και της κοινωνικής συνοχής. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το δράμα που εκτυλίσσεται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί της Λέσβου μίλησε στο ΘΕΜΑ 104,6 ο δήμαρχος του νησιού Ευστράτιος Κυτέλης. Όπως ανέφερε ο κ. Κυτέλης « η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη στο νησί της Λέσβου, πάνω από 25.000 μετανάστες έχουν κατακλύσει την πόλη, οι συνθήκες είναι άθλιες και βεβαίως το αίσθημα ασφάλειας των συμπολιτών μας έχει χαθεί πλέον, έχουν καταλυθεί όλες οι δομές του νησιού, το νοσοκομείο, οι αστικές συγκοινωνίες, τα ΑΤΜ, οι πλατείες, ο φόβος λοιπόν πλέον είναι εμφανής αλλά και η ανησυχία μας και η αγανάκτηση μας έγινε απελπισία, επομένως εμμένουμε στη θέση μας η οποία και χτες ψηφίστηκε από το δημοτικό μας συμβούλιο για άμεση και μαζική αποσυμφόρηση του νησιού μας, για φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων μας, για έλεγχο των ΜΚΟ και όχι νέα δομή στο νησί της Λέσβου». Συμπλήρωσε δε, ότι χρειάζεται να κλείσουν όλες οι υφιστάμενες δομές γιατί η κοινωνία, όπως είπε, η οποία έδωσε τα πάντα στους μετανάστες δεν αντέχει άλλο, « τους αγκάλιασε, τους φιλοξένησε, στάθηκε αλληλέγγυα δίπλα τους, όμως αυτή τη στιγμή ο φόβος, η εγκληματικότητα, οι λεηλασίες στις γειτονικές κοινότητες από όπου έχουν εγκατασταθεί, αλλά και μέσα στην πόλη είναι πλέον γεγονός».

Σε ερώτηση γιατί πιστεύει ότι το κλειστό κέντρο δεν θα λύσει προβλήματα, ο κ. Κυτέλης απάντησε «έχει χαθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των κατοίκων και της κυβέρνησης, θέλει να δει εμπιστοσύνη ο κόσμος, θέλει να δει μία αποτελεσματική αποσυμφόρηση του νησιού, θέλει να δει μία κίνηση μαζικής αποσυμφόρησης του νησιού μας και να ανακτηθεί και να δομηθεί εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο μελών, αν η κίνηση γινόταν να φύγουν 10.000 μετανάστες, αμέσως αμέσως θα άλλαζε το κλίμα και το αίσθημα εμπιστοσύνης και μεταξύ του κόσμου και της κυβέρνησης, δεν βλέπει ο κόσμος τέτοια κίνηση κι αυτό τον κάνει επιφυλακτικό, τον κάνει ανασφαλή και τον κάνει να ζητάει το μείζον, το οποίο είναι η άμεση και μαζική αποσυμφόρηση του νησιού μας».