Αθλητικά

NBA: μπορούν και χωρίς τον Αντετοκούνμπο οι Μπακς

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Greek Freak πήρε… ρεπό για να απολαύσει τη γέννηση του παιδιού του, αλλά τα «ελάφια» δεν σταματούν πουθρνά.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πλέει σε πελάγη ευτυχίας, καθώς από χθες το βράδυ είναι μπαμπάς και οι συμπαίκτες του φρόντισαν να του κάνουν δώρο τη νίκη επί των Σακραμέντο Κινγκς, δίνοντας του… ρεπό.

Τα «ελάφια» επικράτησαν με 123-111 των «βασιλιάδων» και έτσι ανέβηκαν στο 46-7, δείχνοντας έτοιμοι για ένα σπουδαίο ρεκόρ στο τέλος της regular season. Από την άλλη το Σακραμέντο έπεσε στο 21-32.

Για τους νικητές 28 είχε ο Μπλέντσο με 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, και 28 ο Μίντλετον με 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Για τους ηττημένους οι 23 του Μπαρνς δεν ήταν αρκετοί, ενώ ο Φοξ είχε 17 με 11 ασίστ και 8 ριμπάουντ.

Τα «ελάφια» έφτασαν τις 5 σερί νίκες και μάλιστα έχουν 14 στα τελευταία 15 παιχνίδια.

Τα δωδεκάλεπτα: 38-24, 57-58, 88-90, 123-111