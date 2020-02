Κόσμος

Νέα πολύνεκρη ναυτική τραγωδία

Ναυάγησε πλεούμενο που μετέφερε τουλάχιστον 130 ανθρώπους.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι πνίγηκαν και άλλοι 70 διασώθηκαν όταν ναυάγησε στα ανοικτά του Μπανγκλαντές πλεούμενο που μετέφερε πρόσφυγες Ροχίνγκια που προσπαθούσαν να φθάσουν στη Μαλαισία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Μέχρι τώρα έχουμε ανασύρει 14 πτώματα και διασώσαμε 70 ανθρώπους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αξιωματικός της ακτοφυλακής Νάιμ ουλ Χακ, ενώ οι έρευνες βρίσκονταν ακόμα σε εξέλιξη κοντά στο νησί Σεντ Μάρτιν, στον κόλπο της Βεγγάλης. Στο πλεούμενο που αναποδογύρισε επέβαιναν περίπου 130 άνθρωποι, σύμφωνα με αξιωματούχους του Μπανγκλαντές.

Πολλοί Ροχίνγκια από τη Μιανμάρ, που προσέφυγαν στο Μπανγκλαντές εξαιτίας του διωγμού της μουσουλμανικής μειονότητάς τους, προσπαθούν να σωθούν από τη μιζέρια και την απελπισία των γιγαντιαίων καταυλισμών προσφύγων πηγαίνοντας στη Μαλαισία προς αναζήτηση καλύτερης ζωής.

Δύο πλεούμενα αναχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας από τις ακτή του Κοξ Μπαζάρ, στο νοτιοανατολικό Μπανγκλαντές, όπου στους καταυλισμούς προσφύγων συνωστίζονται σχεδόν ένα εκατομμύριο Ροχίνγκια, δήλωσε ο Χαμιντούλ Ισλάμ, εκπρόσωπος της ακτοφυλακής. Οι πρόσφυγες «παρασύρθηκαν από διακινητές» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φάισαλ Χάσαν Χαν, άλλος αξιωματικός της ακτοφυλακής.

Από την περασμένη χρονιά, οι δυνάμεις ασφαλείας του Μπανγκλαντές έχουν συλλάβει πάνω από 500 Ροχίνγκια σε παραθαλάσσια χωριά και πάνω σε πλεούμενα καθώς ετοιμάζονταν να φύγουν για τη Μαλαισία, χώρα με κατά πλειονότητα μουσουλμανικό πληθυσμό, όπου ζει ήδη μεγάλο μέρος της διασποράς των μειονοτικών. Η αστυνομία του Μπανγκλαντές εξάλλου σκότωσε τουλάχιστον επτά φερόμενους ως διακινητές ανθρώπων σε βίαια επεισόδια το 2019.

Η μεταναστευτική ροή προς τη Μαλαισία αυξάνεται την περίοδο Νοεμβρίου-Μαρτίου, μετά τον μουσώνα, όταν η θάλασσα είναι πιο ασφαλής και μικρότερα αλιευτικά μπορούν θεωρητικά να κάνουν τον επικίνδυνο περίπλου προς ως τη Μαλαισία. Εκτιμάται ότι 25.000 Ροχίνγκια εγκατέλειψαν το Μπανγκλαντές και τη Μιανμάρ το 2015 και αποπειράθηκαν να φθάσουν με πλεούμενα στην Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία και την Ινδονησία. Εκατοντάδες εξ αυτών πνίγηκαν.