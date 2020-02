Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πέντε ύποπτα δείγματα έχουν εξεταστεί στο ΑΠΘ

Μεταξύ των δειγμάτων που έχουν εξεταστεί στο εργαστήριο μικροβιολογίας του ΑΠΘ είναι και αυτό ενός παιδιού τεσσάρων ετών...

Συνολικά πέντε είναι τα δείγματα, ύποπτα για κοροναϊό, που έχουν εξεταστεί μέχρι σήμερα στο εργαστήριο μικροβιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ανάμεσα τους και το δείγμα από ένα τετράχρονο παιδί, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο ειδήσεων η διευθύντρια του Εργαστηρίου Άννα Παππά.

«Μέχρι τώρα έχουμε παραλάβει πέντε δείγματα, τα οποία έχουμε δουλέψει και είναι όλα αρνητικά», υπογράμμισε η κ. Παππά, εξηγώντας: «είναι πολύ οργανωμένη η διαδικασία, ο κλινικός γιατρός ενημερώνει άμεσα εάν υπάρχει υποψία ότι πρέπει να γίνει έλεγχος για κοροναϊό. Παραλαμβάνουμε το δείγμα και σε μιάμιση ώρα μπορούμε να γνωρίζουμε εάν το δείγμα είναι θετικό ή αρνητικό».

Το ένα δείγμα, σύμφωνα με τη Γεωργία Γκιούλα, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατρικής μικροβιολογίας στο ΑΠΘ, είναι από ασθενή που εμφάνισε συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό και είχε έρθει από την Κίνα πριν από δέκα ημέρες. «Εξετάσαμε επίσης δείγμα και από ένα τετράχρονο παιδάκι, το οποίο εμφάνισε συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα και είχε ταξιδέψει στη Σιγκαπούρη και άλλα τρία δείγματα από ασθενείς με αντίστοιχη συμπτατολογία, τα οποία είχαν ταξιδέψει και είχαν περάσει από διεθνή αεροδρόμια», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Γκιούλα.