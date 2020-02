Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: το πρόγραμμα των επαναληπτικών για τα προημιτελικά

Τα «φώτα» στρέφονται στο ΟΑΚΑ και τη ρεβάνς μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.

Το ντέρμπι στο Ολυμπιακό στάδιο μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ δεσπόζει από το πρόγραμμα των ρεβάνς για τα προημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδος. Στο πρώτο ματς της Τούμπας νίκησε με 2-0 και έχει σαφές προβάδισμα, αλλά η ομάδα του Γιώργου Δώνη θα παλέψει για την πρόκριση.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στον Πειραιά τη Λαμία και είναι το φαβορί για την πρόκριση, μετά το 0-0 στο πρώτο ματς, όπως και η ΑΕΚ κόντρα στον Παναιτωλικό, μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα στο Αγρίνιο.

Δύσκολο στα προγνωστικά είναι το ματς στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο να υποδέχεται τον Άρη, έχοντας το αβαντάζ του 0-0 του πρώτου αγώνα στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων:

Τετάρτη 12/2

18:00 Ολυμπιακός-Λαμία (0-0)

20:00 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (0-2)

Πέμπτη 13/2

19:00 Ατρόμητος-Αρης (0-0)

Τετάρτη 19/3

18:15 ΑΕΚ-Παναιτωλικός (1-1)