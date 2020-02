Πολιτισμός

Πέθανε ο Κλέαρχος Τσαουσίδης

Έφυγε από τη ζωή, σήμερα το πρωί, ο δημοσιογράφος Κλέαρχος Τσαουσίδης, σε ηλικία 73 ετών. Ο γνωστός και αγαπημένος δημοσιογράφος της Θεσσαλονίκης γεννήθηκε το 1947 και ξεκίνησε να δουλεύει στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη» την περίοδο 1968-1973.

Εργάστηκε στον ραδιοφωνικό σταθμό «Ράδιο Ζήτα», στην εφημερίδα «Τα Νέα», στη «Βόρεια Ελλάδα» της εφημερίδας «Καθημερινή» και στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA. Διέτέλεσε διευθυντής στην εφημερίδα «Αγγελιοφόρος» και τα τελευταία χρόνια αρθρογραφούσε στην εφημερίδα «Η Αυγή». Επίσης, διετέλεσε αντιπρόεδρος της ΠΟΕΣΥ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών) και γγ της ΕΣΗΕΜΘ (Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης). Ως εκπρόσωπος της ΕΣΗΕΜΘ συμμετείχε στο πρώτο ΔΣ του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Ο Κλέαρχος Τσαουσίδης συμμετείχε στους αγώνες του 114 και του 15% για την Παιδεία. Ως φοιτητής του Αγγλικού Τμήτματος της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ υπήρξε μέλος του ΔΣ του αντίστοιχου συλλόγου που κατάργησε η χούντα. Συμμετείχε ενεργά στην αντιδικτατορική αντίσταση, μέσα από τις γραμμές της Σπουδαστικής-Λαϊκής Πάλης και του Ρήγα Φερραίου. Ήταν μέλος της Επιτροπής Κατάληψης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, τον Νοέμβριο του 1973. Συνελήφθη επανειλημμένα και βασανίστηκε από τη χουντική ασφάλεια της Θεσσαλονίκης.

Μετά την πτώση της δικτατορίας πρωταγωνίστησε στον αγώνα για την αποχουντοποποίηση της Φιλοσοφικής Σχολής.

Ήταν μέλος του ΚΚΕ Εσωτερικού, της ΕΑΡ, του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ και του ΣΥΡΙΖΑ, καθως και του ΣΦΕΑ (Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών) 1967-1974.