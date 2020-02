Κόσμος

Αφγανιστάν: πολύνεκρη βομβιστική επίθεση σε στρατιωτική σχολή

Καμικάζι αυτοκτονίας σκόρπισε τον θάνατο. Στρατιωτικοί αλλά και πολίτες έχασαν τη ζωή τους.

Βομβιστής-καμικάζι σκότωσε τουλάχιστον έξι ανθρώπους κοντά στην είσοδο στρατιωτικής σχολής της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, της Καμπούλ, την ώρα που άρχιζε η μεγάλη κίνηση εν μέσω χιονόπτωσης, ενημέρωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στη στρατιωτική σχολή, «Στρατάρχης Φαχίμ» μέχρι στιγμής.

«Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία στελέχη των ένοπλων δυνάμεων και δύο πολίτες, σκοτώθηκαν», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Νασράτ Ραχίμι και πρόσθεσε ότι άλλοι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους πέντε πολίτες. Αργότερα έγινε γνωστό ότι ακόμη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, καθώς υπέκυψε στα τραύματα του.

Η σχολή, που έχει δημιουργηθεί με πρότυπο ευρωπαϊκές σχολές πολέμου, έχει γίνει επανειλημμένα στόχος επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας για την οποία την ευθύνη είχε αναλάβει το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) τον Μάιο του 2019.

Η επίθεση ήταν η πρώτη του είδους έπειτα από δύο μήνες σχετικής ηρεμίας στην πρωτεύουσα. Ωστόσο πέραν της πρωτεύουσας οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε αντάρτες και τις αφγανικές και τις ξένες δυνάμεις υπό αμερικανική διοίκηση συνεχίζονται τους τελευταίους μήνες, παρότι οι ΗΠΑ και οι Ταλιμπάν διεξάγουν τις διαπραγματεύσεις τους με σκοπό την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας ειρήνης.

Η πιο πρόσφατη πολύνεκρη επίθεση στην Καμπούλ είχε γίνει τον περασμένο Νοέμβριο, όταν 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη μίνιβαν παγιδευμένου με εκρηκτικές ύλες.