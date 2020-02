Life

Επιστρέφουν στη Βρετανία Χάρι και Μέγκαν

Η πρόσκληση της βασίλισσας, το Frogmore Cottage και η μεγάλη... επιστροφή!

Τον περασμένο μήνα ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έφυγαν για να εγκατασταθούν στον Καναδά, για ξεκινήσουν ένα νέο κεφάλαιο στη ζωής τους ως μη ενεργά μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και καταβάλλοντας προσπάθειες να γίνουν «οικονομικά ανεξάρτητοι».

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ διατηρούν στη Μεγάλη Βρετανία το σπίτι τους, το Frogmore Cottage, αλλά μέχρι στιγμής δεν ανακοίνωσαν πόσο σκοπεύουν να μείνουν σ' αυτό κατά την επερχόμενη επίσκεψή τους. Αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι ο Χάρι και η Μέγκαν να παραβρεθούν στην ετήσια εκδήλωση για την Ημέρα της Κοινοπολιτείας στο Αβαείο του Ουέστμινστερ που θα γίνει τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, ύστερα από πρόσκληση της βασίλισσας Ελισάβετ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Express», το πριγκιπικό θα δώσει το «παρών» στην εκδήλωση μαζί με τα άλλα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, όπως είναι ο δούκας και η δούκισσα του Κέιμπριτζ, ο πρίγκιπας Κάρολος και η δούκισσα της Κορνουάλης. Η εκδήλωση πραγματοποιείται κάθε χρόνο και σηματοδοτεί την ένωση της Κοινοπολιτείας, και γιορτάζεται ταυτόχρονα και στις 54 χώρες που την απαρτίζουν.

Στην περσινή εκδήλωση η Μέγκαν ήταν έγκυος στον γιο τους Άρτσι, ενώ τώρα, εφόσον παραβρεθούν ο Άρτσι θα είναι δέκα μηνών και πιθανόν θα είναι και η τελευταία τους εμφάνιση σε εκδήλωση, ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, καθώς τον Ιανουάριο ανακοίνωσαν ότι η πλήρης αποχώρηση από τα βασιλικά τους καθήκοντα θα ολοκληρωθεί την άνοιξη.