Κοινωνία

Ένοπλοι εισέβαλλαν σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ

Οι δράστες μπήκαν στο υποκατάστημα με καραμπίνα. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η Αστυνομία για τον εντοπισμό τους.

Ληστές που επιχείρησαν να αδειάσουν τα ταμεία στα ΕΛΤΑ στο Καλοχώρι, έφυγαν με άδεια χέρια, χάρη στην ψυχραιμία μιας υπαλλήλου.

Οι δράστες μπήκαν αποφασισμένοι κι έφυγαν ….σχεδόν κυνηγημένοι. Η ληστεία που επιχείρησαν οι τέσσερις κουκουλοφόροι με την καραμπίνα, εξελίχθηκε σε φιάσκο.

Την ώρα που εισέβαλλαν στο κατάστημα, ένας πολίτης βρισκόταν στον γκισέ και πλήρωνε λογαριασμούς. Εναντίον του έστρεψαν την καραμπίνα οι νεαροί, για να ακινητοποιήσουν τους υπαλλήλους και να ζητήσουν χρήματα.

Η υπάλληλος απέναντι στην καραμπίνα κατάφερε και κράτησε την ψυχραιμία της.

Δεν έδωσε χρήματα στους ληστές, τους είπε πώς έχει ήδη πατήσει το κουμπί πανικού κι έχει ειδοποιήσει την Αστυνομία, με αποτέλεσμα οι δράστες να πανικοβληθούν και να εξαφανιστούν

Λιγότερα από 15 ευρώ κατάφεραν να αρπάξουν και διέφυγαν με κλεμμένο αυτοκίνητο που βρέθηκε λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά.