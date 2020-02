Τεχνολογία - Επιστήμη

Συνταρακτικό βίντεο: μητέρα συναντά την νεκρή κόρη της... ψηφιακά

Η τραγική μητέρα γιόρτασε τα γενέθλιά της κόρης της με την ψηφιακή εκδοχή της! Ένα βίντεο που προκαλεί ανατριχίλα...

Σοκ και ποικίλα σχόλια έχει προκαλέσει ένα βίντεο από τη Νότια Κορέα, το οποίο έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Πρόκειται για τη στιγμή που μια μητέρα συναντά την 7χρονη κόρη της, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2016.

Φυσικά, η μεταξύ τους συνάντηση έγινε υπό συνθήκες εικονικής πραγματικότητας, στο πλαίσιο ενός ντοκιμαντέρ.

Το βίντεο δείχνει την μητέρα να συναντά μία ψηφιακή απεικόνιση της νεκρής της κόρη σε ένα πάρκο, στο οποίο οι δυο τους γιορτάζουν τα γενέθλια του κοριτσιού.

Η μητέρα ξεσπά σε κλάματα όταν βλέπει το κοριτσάκι της να την πλησιάζει, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα να απαντήσει στις ερωτήσεις της...

Οι παραγωγοί του ντοκιμαντέρ χρειάστηκαν οκτώ μήνες για να δημιουργήσουν την Nayeon σε ψηφιακό περιβάλλον, χρησιμοποιώντας μάλιστα την πραγματική φωνή της!

Σε μια σκηνή θα δείτε ότι η κόρη ζητάει από την μητέρα της να ενώσουν τις παλάμες τους και εκεί... θα δείτε ότι συμβαίνει κάτι ιδιαίτερα περίεργο!