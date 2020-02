Πολιτική

Με το… καλημέρα ξεκίνησαν οι τουρκικές παραβιάσεις

Από νωρίς το πρωί τουρκικά F-16 έκαναν υπερπτήσεις πάνω από τις Οινούσσες και τη νήσο Παναγιά.

Πιστή στην τακτική των προκλήσεων η Άγκυρα, συνεχίζει και σήμερα τις παραβιάσεις στο Αιγαίο.

Στις 09:47 ζεύγος τουρκικών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από τις Οινούσσες και την Παναγιά στα 24.000 πόδια.

Στη συνέχεια άλλο ζεύγος τουρκικών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήσεις πάνω από τις Οινούσσες στις 10:03 στα 24.000 πόδια και συνέχισαν τις υπερπτήσεις πάνω από τις Οινούσσες και την Παναγιά έως και τις 10:25.

Επιπλέον, στις 14:43 ένα ζεύγος τουρκικών F-16 πραγματοποίησε υπέρπτηση άνωθεν των Λειψών, στα 21.000 πόδια.

Συνολικά στην διάρκεια της ημέρας, 11 αερσκάφη, 5 ζεύγη F-16 και 1 κατασκοπευτικό-φωτογραφικό αεροσκάφος CN-235, εκ των οποίων τα 6 ήταν οπλισμένα, προέβησαν σε 8 παραβάσεις και 43 παραβιάσεις του FIR Αθηνών σε όλον τον κάθετο άξονα του βορειοανατολικού, κεντρικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Από τις 43 παραβιάσεις, οι 9 ήταν οι υπερπτήσεις τουρκικών F-16 σε Οινούσσες, Παναγιά και Λειψούς.