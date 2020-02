Life

Ευτυχία Φαναριώτη: πιστεύω πως η “Ρόδη” θα επιστρέψει ξανά στο “Καφέ της Χαράς” (βίντεο)

Ο ρόλος της δασκάλας στο "Καφέ της Χαράς" που δεν πήρε ποτέ και η σχέση της με τον Χάρη Ρώμα, που της έδωσε τελικά το ρόλο της.. "Ρόδης"!