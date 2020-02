Οικονομία

Γεννηματά: θα καταψηφίσουμε τον νόμο Βρούτση για το ασφαλιστικό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

"Δεν συνιστά μεταρρύθμιση, διορθώνει λίγο το νόμο Κατρούγκαλου και διατηρεί αδικίες" τονίζει η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

Κριτική στην κυβέρνηση για τη νομοθετική πρόταση σχετικά με το ασφαλιστικό άσκησε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά, υποστηρίζοντας ότι «το νομοσχέδιο της ΝΔ φέρει τον ψευδεπίγραφο τίτλο "ασφαλιστική μεταρρύθμιση" και ο κ. Μητσοτάκης ακολουθεί σήμερα όχι μόνο τις πολιτικές του κ. Τσίπρα, αλλά και τις απαράδεκτες συμπεριφορές του».

Μιλώντας σε ημερίδα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, ενώπιον εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων, η κ. Γεννηματά τόνισε ότι με την κυβερνητική πρόταση «ο νόμος Κατρούγκαλου, όχι μόνο δεν καταργείται, αλλά ζει και βασιλεύει, έστω και με μερικές σωστές καθ΄ υπόδειξη του Συμβουλίου Επικρατείας ρυθμίσεις. Είναι μακιγιάζ της ΝΔ στον νόμο Κατρούγκαλου. Μπορούμε να τον λέμε από σήμερα "νόμο Κατρούγκαλου Βρούτση". Κατέστησε σαφές ότι «όπως καταψηφίσαμε τον νόμο Κατρούγκαλου, θα καταψηφίσουμε και τνο νόμο της κοινοπραξίας. Όπως είχα δηλώσει σε ανάλογη εκδήλωση εδώ στη Βουλή, ο νόμος Κατρούγκαλου δεν διορθώνεται, καταργείται».

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε ότι είναι προς διαπραγμάτευση η βασική ευθύνη του κράτους να διασφαλίζει ένα ισχυρό δημόσιο, κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα που εγγυάται την αξιοπρέπεια για όλους τους πολίτες. Πρότεινε τη διεξαγωγή εθνικού διαλόγου για μια πραγματική ασφαλιστική μεταρρύθμιση που θα διασφαλίσει ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ στο σύστημα και ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ στους συνταξιούχους.

«Αυτό όμως προϋποθέτει τρεις μεγάλες παραδοχές» ανέφερε η κ. Γεννηματά και εξήγησε:

«Πρώτον: Ότι στην χώρα θα προκαλέσουμε αναπτυξιακή έκρηξη, με νέες επενδύσεις, καινοτομίες και νέες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι πάντα το πρώτο μας μέλημα. Δεύτερον: Ότι θα αντιμετωπίσουμε δραστικά την Δημογραφική κρίση, που απειλεί το μέλλον μας ως κοινωνία, αλλά και το μέλλον του Ασφαλιστικού. Τρίτον: Ότι θα φέρουμε νέους πόρους στο Σύστημα. Οι σημερινοί δεν αρκούν για μεγάλες μακροπρόθεσμου χαρακτήρα θετικές παρεμβάσεις».

Και συνέχισε η κ. Γεννηματά λέγοντας «να μη βιαστούν οι "γνωστοί" υπερασπιστές, οι παπαγάλοι κάθε λογής της κυβέρνησης να μας κατακρίνουν», και ζήτησε «να καταργηθεί το Υπερταμείο της υποτέλειας και να μετατραπεί σε Ταμείο Αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας, των υδρογονανθράκων, του ορυκτού πλούτου της χώρας. Από τα έσοδά του μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε το Ασφαλιστικό, όπως και να δώσουμε κίνητρα για Επενδύσεις, αλλά και περιβαλλοντικές δράσεις».

Σύμφωνα με την πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ οι βασικές αδικίες που διατηρεί το κυβερνητικό ομοθέτημα, είναι:

Η διάταξη για την ενσωμάτωση της επικουρικής στην κύρια σύνταξη με την ενσωμάτωση του ΕΤΕΑΕΠ στον ΕΦΚΑ, η οποία εξαφανίζει την προοπτική ανάπτυξης του δεύτερου πυλώνα της Ασφάλισης και ειδικά των επαγγελματικών ταμείων. Υποστήριξε ότι ανοίγει τον δρόμο για την καθιέρωση ενός απόλυτα αμιγώς κεφαλαιοποιητικού συστήματος και την αφαίρεση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης, καθώς απομακρύνεται η προοπτική καταβολής κανονικής 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους. «Το Κίνημα Αλλαγής επιμένει στην Πρόταση Νόμου που έχει καταθέσει. Και καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις να την υποστηρίξουν» σημειώνει.

Ζήτησε να μπει τέλος στα προσωρινά επιδόματα και να χορηγείται κανονικά η 13η σύνταξη για όλους τους συνταξιούχους της χώρας και ανέφερε ότι από την κυβερνητική πρόταση απουσιάζει κάθε μέριμνα για την επαναφορά του ΕΚΑΣ, ως κατώτερου εγγυημένου εισοδήματος για τους συνταξιούχους, δεν αποκαθίσταται η μεγάλη απώλεια στις συντάξεις αναπηρίας και χηρείας, διατηρούνται πλήρως οι αδικίες για τις συντάξεις των ομογενών μας από την Αλβανία και τον Πόντο, ενώ η διαφημιζόμενη μείωση των εισφορών αφορά κυρίως αυτές των εργοδοτών-εργαζομένων υπέρ ΟΑΕΔ, δηλαδή αφήνει λιγότερους πόρους για την αντιμετώπιση της ανεργίας.

Ειδικά για τις διατάξεις που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες, επεσήμανε ότι η αποσύνδεση της εισφοράς από το εισόδημα είναι μια αναγκαία αλλαγή την οποία είχαμε αναδείξει από την πρώτη εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου. Η σύνδεση αυτή δημιούργησε ένα ακόμη κίνητρο για φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. «Προχωρούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα σε νέα κατάθεση νομοθετικής διάταξης που περιλαμβάνει την αποκατάσταση του ΕΚΑΣ, των συντάξεων αναπηρίας και χηρείας και την άρση των αδικιών για τους ομογενείς μας από την Αλβανία και τον Πόντο και τους συνταξιούχους που έχουν μικρό αγροτικό εισόδημα», δήλωσε η Κ. Γεννηματά.

Σε αναλυτική εξειδίκευση των αρνητικών σημείων της πρότασης Βρούτση και εξήγηση των προτάσεων του Κινήματος Αλλαγής, προχώρησαν αμέσως μετά ο πρώην υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης που είχε εισηγηθεί την ασφαλιστική μεταρρύθμιση το 2010-2012 και ο βουλευτής Γιώργος Μουλκιώτης, αρμόδιος για το θέμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος Αλλαγής.