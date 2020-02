Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΕΔΗΝ: παννατική στάση εργασίας

Θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας, με αίτημα την ένταξή τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

Την προκήρυξη παναττικής στάσης εργασίας αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), για την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου και ώρες 7-11 π.μ..

Παράλληλα οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στις 8 π.μ. έξω από το υπουργείο Εργασίας, με αίτημα την ένταξή τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

«Πως μπορεί να λέμε ότι είμαστε κράτος δικαίου όταν οι νοσηλευτές που προέρχονται από το ΙΚΑ (τώρα ΕΦΚΑ) είναι ενταγμένοι στα ΒΑΕ και η συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλευτών που προέρχονται από ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο (τώρα ΕΦΚΑ) δεν είναι», αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ.

«Χορτάσαμε διαχρονικά τα λόγια των κυβερνήσεων ότι αναγνωρίζουν το δίκαιο αίτημά μας», συμπληρώνει, και ζητά στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που προωθείται προς ψήφιση στη Βουλή να συμπεριληφθεί διάταξη για ένταξη των νοσηλευτών στα ΒΑΕ, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση.