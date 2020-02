Πολιτική

Πέτσας για επίταξη χώρων: σημαντικό βήμα από την κυβέρνηση

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

"Κάναμε εξαντλητικό διάλογο με όλους τους φορείς. Δεν φοβόμαστε καμία αντίδραση", τόνισε.

Για σημαντικό βήμα από πλευράς της κυβέρνησης έκανε λόγο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, σχολιάζοντας την επίταξη χώρων στα νησιά για τα κλειστά κέντρα κράτησης.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών τόνισε ότι «εδώ και δύο μήνες περίπου έγινε εξαντλητικός διάλογος με τους αρμόδιους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς για τη χωροθέτηση των κλειστών δομών στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Ο διάλογος αυτός δεν μπορεί να διαιωνίζεται γιατί το πρόβλημα πιέζει για λύσεις και όχι για διαπιστώσεις. Σημειώνεται ότι ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου είχε ζητήσει μέτρα εκτάκτου ανάγκης για τα νησιά, ιδίως μετά τα επεισόδια στη Μόρια».

Ο κ. Πέτσας επισήμανε ότι η κυβέρνηση έκανε χθες ένα σημαντικό βήμα στο σχέδιό της «να κλείσουν οι σημερινές άναρχες δομές και να δημιουργηθούν ελεγχόμενες κλειστές δομές». «Ανάλογες δομές, δίπλα σε υφιστάμενες δομές θα δημιουργηθούν και στην Λέρο και στην Κω, σε εκτάσεις που ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο. Στις δομές αυτές θα εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες εσωτερικής τάξης, τόσο ως προς τη λειτουργία τους όσο και ως προς την κίνηση των φιλοξενούμενων. Έξοδος θα γίνεται με κάρτα για ορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ θα είναι κλειστές τα βράδια. Κάθε παραβίαση κανόνα εσωτερικής τάξης, θα επηρεάζει αρνητικά το αίτημα για άσυλο και θα επιταχύνει τη διαδικασία επιστροφής του παραβάτη. Επιπλέον, προχωρούμε στη συγκρότηση ειδικού μητρώου καταγραφής Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), ώστε να υπάρξει έλεγχος στη δράση εκατοντάδων Μ.Κ.Ο. που λειτουργούν στη χώρα μας» είπε.

Μείωση ΦΠΑ σε φάρμακα και υπηρεσίες για τον καρκίνο

«Η κυβέρνηση προχωρά στη μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. σε φάρμακα και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον καρκίνο. Κατατέθηκε ήδη τροπολογία στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών, σε συνεννόηση με το υπουργείο Υγείας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Πρόσθεσε ότι η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία, που μειώνει το κόστος που επιβαρύνονται οι ασθενείς, αλλά και τη συνολική φαρμακευτική δαπάνη, αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση νοιάζεται έμπρακτα για τους πολίτες και εξήγησε ότι προβλέπεται μεταξύ άλλων η υπαγωγή των διαγνωστικών ραδιοφαρμάκων και των υπηρεσιών ακτινοθεραπειών που διενεργούνται σε ασθενείς με δυσίατα νοσήματα, μεταξύ των οποίων οι καρκινοπαθείς, στον υπερ-μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6%. Σημειώνεται ότι, μέχρι σήμερα τα ανωτέρω αγαθά και υπηρεσίες υπάγονταν στους συντελεστές Φ.Π.Α. 24% και 13%.

Η απολιγνιτοποίηση συνιστά ένα άλλο μοντέλο ζωής

Αναφερόμενος στο ζήτημα της απολιγνιτοποίησης τόνισε: «ξέρουμε όλοι ότι η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη εξαρτώνται από τον λιγνίτη εδώ και δεκαετίες. Επομένως, η απολιγνιτοποίηση δεν συνιστά απλά και μόνο μια αλλαγή των μέσων παραγωγής ενέργειας, αλλά και ένα άλλο μοντέλο ζωής».

Επισήμανε ότι η κυβέρνηση κατανοεί τις ανησυχίες που εκφράζουν κάτοικοι, εργαζόμενοι και φορείς στην περιοχή και διαβεβαίωσε ότι εργάζονται για ένα νέο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή, για ένα Εθνικό Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή. «Είμαστε δίπλα στις τοπικές κοινωνίες για να τις στηρίξουμε με σχέδιο και αλληλεγγύη. Για να προχωρήσουμε, όλοι μαζί, μπροστά. Και όχι πίσω. Όπου οδηγεί η αντιφατική, υποκριτική και αλλοπρόσαλλη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Ένας ΣΥΡΙΖΑ που δήθεν ενδιαφέρεται για το περιβάλλον, αλλά που διαρρηγνύει τα ιμάτιά του για ένα «βρώμικο» και πανάκριβο για τη Δ.Ε.Η. καύσιμο όπως ο λιγνίτης» τόνισε.

«Η ώρα της αλήθειας όμως έφτασε. Ας αποφασίσουν: Με το λιγνίτη, ή τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας; Με ό,τι καταστρέφει τον πλανήτη, ή με ό,τι εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά του; Μπροστά, ή πίσω; Εμείς πάμε μπροστά. Καταρτίζουμε ήδη Εθνικό Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης που θα αξιοποιήσει πόρους ύψους 3,7 έως 4,4 δισ. ευρώ. Θα καλύψει επιλέξιμες δαπάνες για να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς (αγροτικό, μεταποιητικό και υπηρεσίες), θα ενισχύσει δράσεις έρευνας και τεχνολογίας, επανεκπαίδευσης εργαζομένων και φυσικά projects ενεργειακής αναβάθμισης και ΑΠΕ», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είπε ότι στο Πρόγραμμα, ανάμεσα στα άλλα, περιλαμβάνονται:

Η κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων.

Η δημιουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με καύση απορριμμάτων.

Η εφαρμογή προγράμματος εθελουσίας εξόδου για τους εργαζόμενους της Δ.Ε.Η..

Η έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των λιγνιτωρυχείων, ως δραστηριότητα-«γέφυρα», ιδίως για τους «εργολαβικούς» εργαζόμενους.

Η ανάπτυξη των δικτύων φυσικού αερίου-τηλεθέρμανση.

Η διατήρηση του εκπτωτικού τιμολογίου της Δ.Ε.Η. για τις λιγνιτικές περιοχές.

Η θέσπιση φορολογικών κινήτρων και φοροαπαλλαγών σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η προσαρμογή του χωροταξικού σχεδιασμού.

Η αναβάθμιση του ρόλου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Για τη νομοθετική ρύθμιση για την εξυγίανση της ΛΑΡΚΟ σημείωσε ότι ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης κατέθεσε τροπολογία για τη διάσωσή της. «Επιδιώκουμε την διατήρηση του υγιούς ιστού της δραστηριότητας και την ανάληψή της από ιδιώτη επενδυτή, μέσα από μια διαδικασία που θα είναι γρήγορη, νομικά στιβαρή και συμβατή με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, ώστε ο νέος επενδυτής να προχωρήσει στις απαραίτητες επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό της εξόρυξης και της παραγωγής, προκειμένου να εισέλθει η εταιρεία σε αναπτυξιακή τροχιά, προς όφελος των εργαζομένων, της τοπικής κοινωνίας και τελικά της εθνικής μας οικονομίας. Έτσι, θα μπορέσει να συνεχιστεί η εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος και η παραγωγή νικελίου», είπε.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι αύριο Τετάρτη, θα παρευρεθεί στην τελετή παραλαβής των νέων αεροσκαφών Airbus της Aegean Airlines και το απόγευμα θα συναντηθεί με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Την Πέμπτη, θα συναντηθεί με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Την Παρασκευή, ύστερα από πρωτοβουλία του πρωθυπουργού θα γίνει στη Βουλή συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για τα εργασιακά. Τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός θα έχει σύσκεψη με τους περιφερειάρχες και στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.