Οικονομία

Χατζηδάκης: ο Τσίπρας ξέχασε ότι έψαχνε ιδιώτη επενδυτή για τη Λάρκο

Για τα επόμενα βήματα της Λάρκο αλλά και για την τύχη των εργαζομένων, μίλησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αναζητούσε ιδιώτη επενδυτή για τη ΛΑΡΚΟ, όπως ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, σε σημερινή του συνέντευξη, κατηγορώντας για ακόμα μία φορά την αξιωματική αντιπολίτευση για υποκρισία στο ζήτημα της επιχείρησης.

Με αφορμή χθεσινή συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ και τη στάση του υπέρ της συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε, μιλώντας στον «ΣΚΑΪ».

«Είδα χθες τον κ. Τσίπρα που ζήτησε να παραμείνουν όλοι οι εργαζόμενοι και να συνεχίσει η επιχείρηση τις δραστηριότητές της. Καλύτερα να είμαστε πλούσιοι και υγιείς, παρά πτωχοί και ασθενείς! Αυτή ήταν η προσέγγισή του. Ο ίδιος Τσίπρας, όμως, που τα λέει όλα αυτά, ξέχασε ότι υπάρχει επιστολή του κ. Τσακαλώτου -που αν δεν κάνω λάθος ήταν υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ- που λέει ότι η κυβέρνησή του έψαχνε ιδιώτη επενδυτή. Δεν είχαν κάνει βεβαίως τίποτα αλλά είχαν στείλει την επιστολή προς την Κομισιόν και πρέπει να μας πουν αν το γράμμα του κ. Τσακαλώτου ήταν μία φάρσα, μία πλάκα της κυβέρνησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή εάν τη μια μέρα λένε αυτά και την άλλη λένε άλλα!».

Ο υπουργός επανέλαβε ότι με τη νομοθετική ρύθμιση που προωθείται, θα πουληθούν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με διαγωνισμούς που θα διεξαχθούν την ίδια ημέρα, ώστε να μπορεί να αναδειχθεί ένας πλειοδότης, ενώ για τις θέσεις εργασίας εκτίμησε πως «η μεγάλη πλειονότητα των σημερινών εργαζόμενων, με αναπροσαρμογή βεβαίως των μισθών σε όρους αγοράς, θα μπορεί να προσληφθεί λόγω της εμπειρίας που έχουν».

Υπενθύμισε, δε, ότι το 2019 το μέσο μεικτό κόστος μισθοδοσίας για τους 1.082 εργαζόμενους της εταιρείας ήταν 40.558 ευρώ τον χρόνο, ενώ γι' αυτούς που δουλεύουν από 20 χρόνια και πάνω στην εταιρεία είναι 62.500 ευρώ τον χρόνο. Για αυτόν τον λόγο προβλέπεται μεσοσταθμική μείωση των μισθών κατά 25% από τον ειδικό διαχειριστή που θα εγκατασταθεί άμεσα.

Η ΛΑΡΚΟ χρωστάει 485 εκατ. ευρώ σε ΔΕΗ, τράπεζες, προμηθευτές και εργολάβους, απειλείται με πρόστιμα 50 εκατ. για περιβαλοντικές παραβάσεις, ενώ βάσει απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου καλείται να επιστρέψει 135 εκατ. ευρώ, που κρίθηκαν παράνομες κρατικές ενισχύσεις, στο Δημόσιο.

«Είναι μία εταιρεία υπεράνω των νόμων και εκτός ελέγχου. Ουσιαστικά πάμε να λύσουμε ένα θέμα 35 ετών. Αυτό που θέλουν κάποιοι, να είναι και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος, δεν γίνεται. Διότι είναι εκτός των κανόνων της οικονομίας και της ζωής. Αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία ή αν για οποιονδήποτε λόγο υπάρχουν προβλήματα στη μέση, η εταιρεία θα πάει σε πτώχευση. Έχω χειριστεί μια σειρά από "σαπάκια" του Δημοσίου κατά καιρούς, η υπόθεση αυτή όμως ξεπερνά κάθε προηγούμενο», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

ΚΙΝΑΛ: η Κυβέρνηση επιμένει σε λύσεις που οδηγούν σε αδιέξοδα

Σε κοινή ανακοίνωση των Γιώργου Αρβανιτίδη και Γιώργου Μουλκιώτη, υπευθύνων του Κινήματος Αλλαγής για τους τομείς Ενέργειας και Περιβάλλοντος & Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αντιστοίχως, σημειώνεται ότι «η Κυβέρνηση φέρνει με τροπολογία στη Βουλή ρύθμιση για την ειδική εκκαθάριση της ΛΑΡΚΟ χωρίς να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της εταιρείας και αφήνοντας ανοιχτό παράθυρο για την υποχρεωτική πτώχευσή της με πώληση σημαντικού μέρους του ενεργητικού της εταιρείας».

Όπως επισημαίνεται, «το Κίνημα Αλλαγής είχε εγκαίρως προειδοποιήσει τις ηγεσίες των αρμόδιων Υπουργείων και κατόπιν συναντήσεων με το Σωματείο των Εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ είχε τοποθετηθεί ότι η λύση θα πρέπει να αναζητηθεί σε επενδυτή ο οποίος θα παρουσιάσει αναπτυξιακό και επενδυτικό πλάνο με συγκεκριμένες δεσμεύσεις για:

Την απασχόληση και τις θέσεις εργασίας.

Την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου.

Την σημαντικότητα της εταιρείας για την εθνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες των περιοχών που δραστηριοποιείται.

Τα συμφέροντα της ΔΕΗ που είναι μέτοχος κατά 11,45%.

Την προστασία του περιβάλλοντος με τις αντίστοιχες επενδύσεις».

«Επειδή μάλιστα το προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται αύξηση της τιμής και της ζήτησης του Νικελίου λόγω της χρήσης του σε συσσωρευτές ηλεκτρικής ενέργειας είχαμε προτείνει επίσης:

Την αντιμετώπιση του χρέους προς τη ΔΕΗ με ρήτρα διακύμανσης της τιμής του Νικελίου.

Την ορθολογικοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών.

Την αναβάθμιση της ποιότητας του μεταλλεύματος και αξιοποίηση του λατερίτη (πυρομεταλλουργεία).

Δυστυχώς η Κυβέρνηση της Ν.Δ. επιμένει σε λύσεις που οδηγούν σε αδιέξοδα, ακολουθώντας λάθη και παραλείψεις του δικού της κακού παρελθόντος», καταλήγει το ΚΙΝΑΛ.