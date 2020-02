Οικονομία

Συμφωνία για την διανομή ακινήτων στο Ελληνικό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, η διαπραγμάτευση για τα ακίνητα στην έκταση του πρώην αεροδρομίου και πέριξ, ολοκληρώθηκε χωρίς καθυστερήσεις.

Την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τη Lamda Development για την κατανομή των δικαιωμάτων κυριότητας ανακοίνωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και χωρίς καθυστερήσεις η διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών, ΤΑΙΠΕΔ και Lamda Development με την οποία οριστικοποιήθηκε η συμφωνία επί ενός διαγράμματος διανομής των ακινήτων που συγκροτούν τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, το διάγραμμα διανομής απεικονίζει α) τα τμήματα του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά που παραμένουν στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου και β) τα τμήματα που θα περιέλθουν κατά πλήρη κυριότητα στο ΤΑΙΠΕΔ και εν συνεχεία στον Φορέα της Επένδυσης, μετά την εισφορά αυτών από το ΤΑΙΠΕΔ στην εταιρεία Ελληνικό Α.Ε., όπως η διαδικασία αυτή προβλέπεται στις αναβλητικές αιρέσεις της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών.

Το Υπουργείο Οικονομικών ανταποκρίθηκε ταχύτατα, επιτυγχάνοντας πλήρως τους στρατηγικούς στόχους που είχε θέσει στη διαπραγμάτευση, με γνώμονα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και τη σπουδαιότητα της επένδυσης για την εθνική οικονομία, εκπληρώνοντας εμπρόθεσμα μία ακόμη συμβατική απαίτηση για την ολοκλήρωση του έργου και αποδεικνύοντας έμπρακτα την αφοσίωση και τη δέσμευσή του στον εθνικό στόχο της επανεκκίνησης της οικονομίας, καταλήγει ο κ. Σταϊκούρας.