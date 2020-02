Πολιτική

Μητσοτάκης: εμπιστευόμαστε τον Έλληνα δημόσιο λειτουργό

Με την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός.

«Χαίρομαι που σας υποδέχομαι για δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες στο Μέγαρο Μαξίμου να συζητήσουμε για τη δημόσια διοίκηση, για το επίπεδο των αρμοδιοτήτων το οποίο πρέπει να ξεκαθαριστεί ανάμεσα στο κεντρικό κράτος, στις αποκεντρωμένες διοικήσεις, στις περιφέρειες τους δήμους, κάτι το οποίο θα συνιστά και την εμβληματική μας μεταρρύθμιση των επόμενων έξι μηνών», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στην ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία είχε σύσκεψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι αντικείμενο συζήτησης είναι ζητήματα που αφορούν ειδικά τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και αυτά της διαχείρισης του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης.

«Εμπιστευόμαστε τον Έλληνα δημόσιο λειτουργό και θέλουμε να του δώσουμε περισσότερα κίνητρα και περισσότερα εργαλεία για να κάνει καλά τη δουλειά του», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης σημειώνοντας ότι μόλις χθες τέθηκε σε εφαρμογή η εμβληματική μεταρρύθμιση του Επιτελικού Κράτους που αφορά στη δυνατότητα που δίνεται στους Γενικούς Διευθυντές να εκδίδουν ατομικές διοικητικές πράξεις, κάτι που όπως είπε, αποτελεί τεράστια τομή και αποκομματικοποιεί τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Κράτος.

«Σας καταθέτουμε τον απολογισμό του πρώτου εξαμήνου ο οποίος περιλαμβάνει και την ιστορική μεταρρύθμιση της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού που σχεδόν ομόφωνα η Βουλή ψήφισε», είπε από την πλευρά του υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Είπε, επίσης, ότι περιλαμβάνει 5 νομοθετικές πρωτοβουλίες που συνέβαλαν στην ενίσχυση της αυτοδιοίκησης, των Θεσμών και της ποιότητας της ζωής των πολιτών, και 70 προγράμματα και δράσεις που είχαν συμβολή στην προσπάθεια της κυβέρνησης για οικονομική ανάπτυξη.

Ο κ. Θεοδωρικάκος κατέθεσε και τον προγραμματισμό του υπουργείου Εσωτερικών ο οποίος προβλέπει 9 σημαντικές νομοθετικές παρεμβάσεις και 90 πρωτοβουλίες.

«Θα επιτύχουμε την ίδια μεγάλη συναίνεση ώστε η μεγάλη μεταρρύθμιση για το Κράτος να γίνει με την ίδια μεγάλη συναίνεση σε όφελος της ελληνικής κοινωνίας», πρόσθεσε ο υπουργός Εσωτερικών.

Τι περιλαμβάνει ο απολογισμός εξαμήνου του ΥΠΕΣ

Σύμφωνα με ενημέρωση του Μαξίμου, "στον απολογισμό για το πρώτο εξάμηνο διακυβέρνησης περιλαμβάνονται, η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού, που αποτελεί μια ιστορική μεταρρύθμιση για τον παγκόσμιο ελληνισμό, πέντε σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αυτοδιοίκηση, τους θεσμούς και τους πολίτες και 70 δράσεις, προγράμματα και παρεμβάσεις στην υπηρεσία της κοινωνίας.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τους έξι πρώτους μήνες, επισημάνθηκαν η αποκατάσταση της κυβερνησιμότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την επίλυση προβλημάτων που προκάλεσε η εφαρμογή της απλής αναλογικής, η διασφάλιση πόρων για δεκάδες έργα σε όλη τη χώρα και η ενεργοποίηση ρυθμίσεων που επιτρέπουν την καλύτερη συνεργασία Δήμων και Περιφερειών με τον ιδιωτικό τομέα στην καθαριότητα, στο πράσινο και στον φωτισμό. Ειδική μνεία έγινε στη συνέχιση και ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», που έχει έντονα κοινωνικό χαρακτήρα.

Με βάση τη στρατηγική του Πρωθυπουργού για οικονομική ανάπτυξη για όλους, ασφάλεια και ανασυγκρότηση του κράτους και ενίσχυση της ενότητας των Ελλήνων, όπως επισημάνθηκε στη σύσκεψη, το Υπουργείο Εσωτερικών στοχεύει στην ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Περιφέρειες) για να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και ποιοτικής εξυπηρέτησης του πολίτη.

Επίσης, στόχος είναι η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα μέσα από μεταρρυθμίσεις που αφορούν όλα τα πεδία της δημόσιας διοίκησης, ώστε να συνδράμει αποτελεσματικά στην οικονομική ανάπτυξη και στην ενίσχυση της διαφάνειας.

Για το 2020 έχουν προγραμματιστεί εννέα σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, ανάμεσά τους δύο κρίσιμες μεταρρυθμίσεις που αφορούν την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και την ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης με πόρους και ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και την ανασυγκρότηση του συστήματος εφαρμογής των προσλήψεων.

Ταυτόχρονα, ξεκινά η υλοποίηση του νέου προγράμματος έργων στην Αυτοδιοίκηση, με καινοτόμες δράσεις και ισχυρό κοινωνικό, περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Κεντρική στρατηγική επιλογή, είναι και η σταθερή προσπάθεια για την επίτευξη συγκλίσεων και συναινέσεων σε τοπικό επίπεδο.

Απολογισμός Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2019

Αποκατάσταση κυβερνησιμότητας των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς με τον ν.4623/19 επιλύθηκαν κρίσιμα ζητήματα που θα εμφανίζονταν από την 1 η Σεπτεμβρίου στη διακυβέρνηση Δήμων και Περιφερειών λόγω της άκριτης εφαρμογής της απλής αναλογικής

Ψήφιση με σχεδόν καθολική συναίνεση από 288 βουλευτές του νομοσχεδίου για τη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό

Ψήφιση νέου εκλογικού νόμου που διευκολύνει την κυβερνησιμότητα μέσω κλιμακωτού bonus για το πρώτο κόμμα, καταργώντας την απλή αναλογική του ΣΥΡΙΖΑ από τις μεθεπόμενες εκλογές - πραγματοποίηση σειράς τροποποιήσεων που απλοποιούν την εκλογική διαδικασία με καθολική εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη μετάδοση του αποτελέσματος

Διασφάλιση υλοποίησης έργων 1,3 δισ. ευρώ από τους δήμους, τα οποία είχαν χρηματοδότηση μόλις 134 εκ. ευρώ από το πρόγραμμα της προηγούμενης κυβέρνησης

Ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης 50 εκ. ευρώ για αθλητικές εγκαταστάσεις, πυροπροστασία σχολείων, μελέτες δημοτικών λιμενικών ταμείων και στήριξη της Ελευσίνας, ως πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης

Θεσμοθέτηση της δυνατότητας ανάθεσης των υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων, πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού των Δήμων σε ιδιώτες (άρθρο 178 του ν.4635/19)

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής από τους Υπουργούς στους Γενικούς Διευθυντές, ώστε οι ατομικές διοικητικές πράξεις να είναι ευθύνη της διοίκησης κι όχι της πολιτικής ηγεσίας

Συνέχιση και αναβάθμιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο θα ενισχυθεί με 2.900 μόνιμους υπαλλήλους. Η προκήρυξη για τις προσλήψεις, που θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ, αναμένεται το επόμενο διάστημα

Πλήρωση θέσεων Υπηρεσιακών Γραμματέων σε κάθε Υπουργείο από μόνιμους Δημόσιους Υπαλλήλους, με διαδικασίες του ΑΣΕΠ

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος του 2019 στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, με υψηλή συμμετοχή φορέων και υπαλλήλων, ενώ η αποτελεσματικότητα του συστήματος ενισχύεται περαιτέρω με την ανάληψη σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας

Ανάπτυξη ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για τον καλύτερο προγραμματισμό προσλήψεων, με σκοπό την απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης σχετικών αιτημάτων. Η ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προσφορών σχετικά με την υλοποίηση τμημάτων του έργου αναμένεται να δημοσιευτεί τον Φεβρουάριο 2020

Δρομολόγηση απαιτούμενων δράσεων δημιουργίας ενιαίας πλατφόρμας, βάσει των καλύτερων διεθνών πρακτικών, για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Κοινωνία της Πληροφορίας

Επανασύσταση των Συμβουλίων Επιλογής σε επίπεδο Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών (προσδοκώμενη ολοκλήρωση τον Ιούνιο του 2020). Προώθηση αλλαγών στα κριτήρια επιλογής Προϊσταμένων (εργασιακή εμπειρία / τυπικά προσόντα)

Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της περιόδου 2018 και γνωστοποίηση των οριστικών βαθμολογιών των ηλεκτρονικών εκθέσεων αξιολόγησης 2017 μετά την εξέταση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης

Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS)

Αύξηση των φορέων που έχουν ολοκληρώσει Ψηφιακό Οργανόγραμμα, σε εξέλιξη η Περιγραφή Θέσεων Εργασίας και οι κλάδοι. Ο κατάλογος των γενικών περιγραφών θέσεων εργασίας θα ενημερωθεί και ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Μαρτίου 2020 (Expertise France στο πλαίσιο του SRSP3).

Κυριότερες δράσεις για το 2020

Προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικής διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων Δήμων και Περιφερειών, με παράλληλη αύξηση πόρων και προσωπικού. Αναμένεται να υλοποιηθεί προς το τέλος του έτους, κατόπιν διαλόγου με όλους τους φορείς

Νέο αναπτυξιακό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τους ΟΤΑ (2020 - 2023), ύψους 3 δισ. ευρώ, με συνδρομή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η οριστικοποίηση της συμφωνίας για τη σύναψη νέας δανειακής σύμβασης αναμένεται άμεσα

Νέος τρόπος εκλογής των οργάνων αυτοδιοίκησης α’ και β΄ βαθμού - Κατάργηση της απλής αναλογικής στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια

Ψηφιακή αίτηση ετεροδημότη εκλογέα - οι ετεροδημότες θα κάνουν την αίτηση ηλεκτρονικά - ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής υποψηφιοτήτων για εθνικές εκλογές, ευρωεκλογές, δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

Νέος Ενιαίος Κώδικας Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση της δαιδαλώδους πολυνομίας

Οριστική επίλυση προβλήματος ληξιπρόθεσμων οφειλών των Δήμων

Αποτελεσματικότερη διαχείριση απορριμμάτων, πρωτοβουλία με μακροπρόθεσμη προοπτική. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται και το πρόβλημα των προστίμων που αντιμετωπίζει η χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ενίσχυση των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ με ανάθεση των τεχνικών μελετών σε ιδιώτες μηχανικούς, μέσω της ΕΕΤΑΑ, καθώς και σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για την εκτέλεση των έργων

Συνολική ανακατασκευή και προσαρμογή των 14 συνοριακών σταθμών της χώρας στο κεκτημένο Schengen μέχρι το καλοκαίρι του 2021

Απλοποίηση διόρθωσης ληξιαρχικών πράξεων - Μητρώο Πολιτών

Εκσυγχρονισμός και κωδικοποίηση Ληξιαρχικού Νόμου για τη βελτίωση των υπηρεσιών και την απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης ληξιαρχικών πράξεων

Ανασχεδιασμός διαδικασίας κτήσης ελληνικής ιθαγένειας, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση της διαδικασίας αλλά και την εξακρίβωση των ουσιαστικών προϋποθέσεων για απόδοση ιθαγένειας, μέσω πρόβλεψης για σύστημα περιοδικών εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο

Ψηφιοποίηση φακέλων ιθαγένειας από το 1931

Εκσυγχρονισμός πλαισίου λειτουργίας ΑΣΕΠ για την επιτάχυνση και απλοποίηση διαδικασιών

Επιτελικά στελέχη. Ενεργοποίηση του κλάδου για τον εκσυγχρονισμό της ΔΔ. Διαδικασία σε εξέλιξη (προσδιορισμός συνολικού αριθμού ανά Υπουργείο, έκδοση ΥΑ για κατανομή θέσεων, πρόγραμμα σπουδών και πρόγραμμα πιστοποίησης), με ορίζοντα ολοκλήρωσης έως τα τέλη Ιουνίου 2020

Μνημόνιο συνεργασίας με Εθνική Αρχή Διαφάνειας – Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας. Ενισχύεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση. Προετοιμασία υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας για την κατάρτιση του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας (Κώδικας Ηθικής - Ακεραιότητας, Εκπαίδευση Πειθαρχικών Συμβουλίων κ.ά.)

Ανάπτυξη μοντέλου τηλεργασίας που προωθεί την αύξηση της παραγωγικότητας, τη μείωση του λειτουργικού κόστους, και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

Εφαρμογή στρατηγικής που καθιστά την απασχόληση πιο φιλική προς τη γήρανση, μέσω στοχευμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης, παροχής κινήτρων για αίτηση ανάληψης σε θέσεις ευθύνης και προώθησης διοικητικής εμπλοκής στο ανώτερο επίπεδο διοίκησης φορέων".