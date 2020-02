Κόσμος

Ερντογάν: η συριακή κυβέρνηση θα καταβάλει βαρύ τίμημα

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας εξαπέλυσε απειλές μετά τον θάνατο 13 Τούρκων στρατιωτών στο Ιντλίμπ. Καταρρίφθηκε ελικόπτερο του συριακού στρατού.

Η συριακή κυβέρνηση θα καταβάλει "πολύ βαρύ τίμημα" για την επίθεσή της σε τουρκικές δυνάμεις στην περιοχή της Ιντλίμπ στη βορειοδυτική Συρία, όπου 13 Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε μόλις περισσότερο από μια εβδομάδα, προκαλώντας τα αντίποινα της Άγκυρας.

"Δώσαμε τις απαραίτητες απαντήσεις στην συριακή πλευρά στο υψηλότερο επίπεδο. Ιδιαίτερα στην Ιντλίμπ, πήραν αυτό που τους άξιζε. Ωστόσο αυτό δεν είναι αρκετό, θα συνεχίσουμε", σημείωσε ο Ερντογάν σε ομιλία του, κατά την οποία πρόσθεσε ότι αύριο, Τετάρτη, θα ανακοινώσει λεπτομερές σχέδιο για το πώς θα χειριστεί τις εξελίξεις στην Ιντλίμπ.

Εξάλλου το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε σήμερα ότι ελικόπτερο του συριακού στρατού καταρρίφθηκε σήμερα στην Ιντλίμπ, προσθέτοντας ότι και οι δύο πιλότοι του είναι νεκροί.

Στην ανακοίνωσή του το Παρατηρητήριο προσθέτει ότι το ελικόπτερο επλήγη από ρουκέτα τουρκικών δυνάμεων. Σύμφωνα με την ίδια ΜΚΟ και ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου, το ελικόπτερο καταρρίφθηκε κοντά στο χωριό Κάμινας.

Οι τουρκικές αρχές αναφέρθηκαν σε "συντριβή" χωρίς να αναλάβουν την ευθύνη.

Νωρίτερα το κρατικό τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber είχε μεταδώσει ότι Σύροι αντάρτες που στηρίζονται από την Τουρκία κατέρριψαν σήμερα ένα ελικόπτερο που πιστεύεται ότι ανήκει στις ένοπλες δυνάμεις της Συρίας στην πόλη Ναϊράμπ της επαρχίας Ιντλίμπ.