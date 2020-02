Life

Πέμπτη και 13: Μεζές της προκοπής

Ξεχωριστές γαστρονομικές παραστάσεις στο ΜΕΖΖΕ Γλυφάδα, με πρώτη στάση στον Βόλο και το τσίπουρο.

Το μεζεδοπωλείο ΜΕΖΖΕ Γλυφάδα, του ομίλου Καστελόριζο, φιλοξενεί τον γαστρονομικό θίασο του ΜΕΖΕΝ, σε μια σειρά θεματικών γαστρονομικών παραστάσεων, που θα μας ταξιδέψουν σε όλη την Ελλάδα.

Πρώτη στάση δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από τον Βόλο, με ένα μενού degustation αφιερωμένο στα θρυλικά τσιπουράδικα της πόλης.

Την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου και ώρα 20:00 , οι Εxecutive chef του ΜΕΖΖΕ Βασίλης Καφαλούκος και R&D chef του ΜΕΖΕΝ Γρηγόρης Χέλμης ντύνουν τα αποστάγματα Τσιλιλή με δημιουργική μερακλίδικη διάθεση και ο Ανδρέας Διακοδημήτρης του ΜΕΖΕΝ προτείνει την σειρά.

17 διαφορετικοί δημιουργικοί μεζέδες και 5 διαφορετικά αποστάγματα θα γεμίσουν το βράδυ μας με Βόλο, αγάπη και τσίπουρο.

Προσοχή ! Αυστηρά για μερακλήδες !

Τηλέφωνο κρατήσεων : 210 8980480

Διεύθυνση: Α. ΜΕΤΑΞΑ 36 & ΦΟΙΒΗΣ 11