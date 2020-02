Πολιτική

Κατρούγκαλος για τον τραυματισμό του: δεν άκουσα τον Τσώρτσιλ…

Επικό αυτοτρολάρισμα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εισήχθη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

O βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος, με ανάρτησή του στο twitter εξήγησε πως ήρθε ο τραυματισμός του, ο οποίος τον οδήγησε στο νοσοκομείο.

Ο κ. Κατρούγκαλος εισήχθη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας και σε tweet του αναφέρει, «Συμμετείχα το πρωί σε μία αθλητική εκδήλωση αραβικής πρεσβείας. Έπεσα και οι εξετάσεις έδειξαν ένα ελαφρύ κάταγμα. Ελπίζω από αύριο να είμαι ξανά μάχιμος (έστω κ με κηδεμόνα). Θερμές ευχαριστίες σε όσους επικοινωνήσατε μαζί μου για το ενδιαφέρον κ τις ευχές σας».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχασε όμως το χιούμορ του και σε δεύτερη ανάρτηση του, αναφέρει, «Ρωτούσαν τον Τσώρτσιλ αν αθλείται κ έλεγε ναι, περπατάω στις κηδείες των φίλων μου που γυμνάζονται… Δεν τον άκουσα».