Life

Οι μακροβιότερες εκπομπές του ΑΝΤ1

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο σταθμός γιορτάζει μαζί με τους τηλεθεατές την συμπλήρωση τριών δεκαετιών με πρωτιές και μεγάλες επιτυχίες.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, ο ΑΝΤ1 συμπλήρωσε 30 χρόνια ζωής, γεμάτα επιτυχίες, διακρίσεις, πρωτιές και καινοτομίες που άλλαξαν την ιδιωτική τηλεόραση.

Γιορτάζει όλα όσα μοιράστηκε αυτήν την τριακονταετία με τους τηλεθεατές: τις έντονες στιγμές, τις συγκινήσεις, τον ενθουσιασμό και τις πολύτιμες αναμνήσεις. Περίοπτη θέση ανάμεσα στις εκπομπές του ΑΝΤ1 που αγάπησε το κοινό έχουν εκείνες που κατάφεραν να σπάσουν ρεκόρ μακροβιότητας στην ελληνική τηλεόραση και τις οποίες αξίζει να θυμηθούμε.

Η ανασκόπηση αυτή δεν θα μπορούσε παρά να ξεκινήσει με το «Καλημέρα Ελλάδα», τη μακροβιότερη ενημερωτική εκπομπή στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, η οποία βγήκε πρώτη φορά στον αέρα στις 28 Απριλίου 1992.

Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε μία πρωτοποριακή ιδέα για εκείνη την εποχή: τη δημιουργία μιας καθημερινής πρωινής ενημερωτικής εκπομπής που θα πληροφορεί για όσα συμβαίνουν στη χώρα μας και θα είναι σε επαφή με τους πολίτες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αναδεικνύοντας τα προβλήματά τους.

Έτσι γεννήθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα».

Η εκπομπή βρήκε θερμή ανταπόκριση και σύντομα έσπευσαν πολλοί να μιμηθούν την ιδέα, με αποτέλεσμα η πρωινή ενημερωτική ζώνη να «γεννηθεί» και να καθιερωθεί στην ελληνική τηλεόραση.

Από τότε μέχρι σήμερα, ο Γιώργος Παπαδάκης καλημερίζει όλους τους Έλληνες από την τηλεόραση του ΑΝΤ1, τερματίζοντας πρώτος στους πίνακες τηλεθέασης κάθε χρόνο.

Άλλη μια καινοτομία του ΑΝΤ1 στα 30 χρόνια παρουσίας του είναι η καθιέρωση των ψυχαγωγικών εκπομπών στην πρωινή ζώνη 10:00-13:00.

Η μακροβιότερη πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, ο «Πρωινός καφές», αποτέλεσε πρότυπο για τη δομή των αντίστοιχων προγραμμάτων άλλων καναλιών.

Ξεκινώντας στις 6 Μαΐου του 1991 με παρουσιάστρια τη Ρούλα Κορομηλά, η πρωινή ζώνη συνεχίζει μέχρι και σήμερα, με την εκπομπή «Το Πρωινό» και τη Φαίη Σκορδά.

Η πρωινή ψυχαγωγική ζώνη του ΑΝΤ1 έγινε η πιο αγαπημένη συνήθεια του τηλεοπτικού κοινού.

Αξίζει να σημειωθεί πως σταθερή παρουσία του πρωινού για 29 σεζόν είναι η αστρολόγος Λίτσα Πατέρα!

Η μακροβιότερη καθημερινή σειρά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, η οποία μάλιστα μπήκε και στο βιβλίο Guinness, είναι η «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου.

Το πρώτο επεισόδιο βγήκε στον αέρα στις 16 Σεπτεμβρίου 1991, ενώ η σειρά ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουλίου 2005, έχοντας συμπληρώσει 3.457 επεισόδια!

Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: γράφτηκαν 150.000 σελίδες διαλόγων για 190 ιστορίες, συμμετείχαν 1.500 ηθοποιοί, ενώ εργάστηκαν επτά σκηνοθέτες και εκατοντάδες τεχνικοί.

Ο μακροβιότερος πρωταγωνιστής της σειράς ήταν ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης στο ρόλο του Γιάγκου Δράκου.

Ακόμη μια σειρά-σταθμός του Νίκου Φώσκολου που αξίζει να αναφερθεί είναι το «Καλημέρα Ζωή», η καθημερινή δραματική σειρά, που ξεκίνησε να προβάλλεται στις 27 Νοεμβρίου 1993 και ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2006, με 3.179 επεισόδια να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών για 12 συνεχόμενες σεζόν!

Σας ευχαριστούμε για όλα!

Τριάντα χρόνια "Είμαστε Ένα"!