Κοινωνία

Κρατούμενος απέδρασε από τα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων

Έφυγε από την Ευελπίδων, αλλά δεν πήγε μακριά...

(φωτογραφία αρχείου)

Συνελήφθη από αστυνομικούς της 'Αμεσης Δράσης ο κρατούμενος που απέδρασε, λίγο πριν από τις 14:00, από τα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου είχε οδηγηθεί για υπόθεση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δραπέτης πήγε στο Μενίδι, έκοψε με τροχό τις χειροπέδες και στη συνέχεια πήγε στα ΚΤΕΛ με σκοπό να μπει στο λεωφορείο και να ταξιδεύσει στη Θεσσαλονίκη.

Οι άνδρες της Άμεσης Δράσης τον εντόπισαν την ώρα που περιφερόταν στα ΚΤΕΛ. Προσπάθησε να διαφύγει ωστόσο δεν του άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης.

Σημειώνεται, επίσης, ότι χθες απέδρασε και ένας Αιγύπτιος από το Αστυνομικό Τμήμα της Κυψέλης, όπου κρατείτο λόγω καταδικαστικών αποφάσεων σε βάρος του.