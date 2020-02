Πολιτισμός

Πέθανε η Κλερ Μπρετεσέ

Έφυγε από την ζωή η σκιτσογράφος και θρυλική μορφή των κόμικς, Κλερ Μπρετεσέ.

Έφυγε από την ζωή, την Δευτέρα (10/2), σε ηλικία 79 ετών, η Γαλλίδα σκιτσογράφος και δημιουργός κόμικς Κλερ Μπρετεσέ.

«Με βαθιά θλίψη οι εκδόσεις Dargaud ανακοινώνουν τον θάνατο της Κλερ Μπρετεσέ σε ηλικία 79 ετών, στις 10 Φεβρουαρίου 2020», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκδοτικός οίκος.

Η Κλερ Μπρετεσέ ασχολήθηκε πολύ γρήγορα με το κόμικς «για να ξεφύγει από την ανία», όπως έλεγε η ίδια η δημιουργός άλμπουμ όπως τα «Agrippine» και «Frustres».

Στις αρχές των ετών του 1960, αφού παράτησε τη Σχολή Καλών Τεχνών, δίδαξε σκίτσο και φιλοτεχνούσε εικονογραφήσεις για τα έντυπα του ομίλου Bayard. «Σκίτσο του Τύπου, στριπ, κόμικς, δεν είχε σημασία, ήθελα να σκιτσάρω και ο στόχος μου ήταν να εξασφαλίσω απ' αυτό τον βιοπορισμό μου», εξηγούσε.

Από τους πρωτοπόρους του κόμικς, επέβαλε ένα στυλ, έναν τόνο, ένα βλέμμα αποστασιοποιημένο και με πλήρη πρωτοτυπία.Παρατηρητής της εποχής της, καταπιάνεται με τα στραβά της με πολύ αυτοσαρκασμό.

Σκιτσογράφος του Τύπου, έδινε σκίτσα της στα έντυπα Le Sauvage και Le Nouvel Observateur, όπου κάθε εβδομάδα δημοσιευόταν μια σελίδα των «Frustres».

Το 1988 εξέδωσε μόνη της το πρώτο της άλμπουμ με τις περιπέτειες της Agrippine και ακολούθησαν άλλα έξι καθώς και μια σειρά κινουμένων σχεδίων 26 επεισοδίων που μεταδόθηκε από το Canal+.

Τα πρόσωπα που δημιουργούσε με τα σκίτσα της, της επέτρεπαν να ασχολείται με θέματα της κοινωνίας που πολύ συχνά εντόπιζε πριν από τους περισσότερους συγχρόνους της. Σε σημείο που το 1976 ο Ρολάν Μπαρτ θα πει πως είναι η «κοινωνιολόγος της χρονιάς».

Είχε επίσης ταλέντο στη ζωγραφική και είχε παραγάγει μια σειρά εντυπωσιακών πορτρέτων οικείων της και αυτοπροσωπογραφιών της.

«Η Κλερ Μπρετεσέ χάραξε έναν δρόμο μοναδικό στα κόμικς. Το χιούμορ της και η ελευθερία πνεύματός της ήταν τεράστια, θα λείψουν απ' όλους τους αναγνώστες της, μας λείπουν ήδη», σημειώνει ο εκδότης της.