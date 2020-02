Παράξενα

Οδηγούσε για χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα της Εθνικής (βίντεο)

Οι διερχόμενοι οδηγοί έζησαν εφιαλτικές στιγμές και από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα.

Εφιαλτικές στιγμές έζησαν διερχόμενοι οδηγοί, τα ξημερώματα της Τρίτης, στην Εθνική Οδό Λασιθίου - Ηρακλείου, στο θέαμα οδηγού να κινείται για χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας χωρίς να καταλάβει το παραμικρό.

Οι σαστισμένοι οδηγοί προσπαθούσαν με κόρνες και με φώτα να τον ενημερώσουν προκειμένου να σταματήσει την τρελή πορεία χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Οδηγός κατέγραψε την πορεία του οχήματος ενώ ειδοποιήθηκε η αστυνομία να επέμβει πριν θρηνήσουμε θύματα

Περιπολικά κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα στο ύψος του αεροδρομίου Ηρακλείου.

Βίντεο: Ηρακλής Σομαράκης