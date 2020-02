Οικονομία

Τσακαλώτος - Σταϊκούρας - Χατζηδάκης: η κόντρα για την ΛΑΡΚΟ, οι πλειστηριασμοί και ο... ανεμοστρόβιλος

Τι αναφέρει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για τις εξελίξεις στην ΛΑΡΚΟ και την πρώτη κατοικία. Τι του απαντά ο διάδοχος του στο Υπ. Οικονομικών.

Διμέτωπα πυρά κατά του Υπουργού Οικονομικών για όσα είπε το πρωί στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, αλλά και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με τις εξελίξεις για την ΛΑΡΓΚΟ, εξαπολύει ο Τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, υπό τον τίτλο «αν η ΝΔ λέει επενδύσεις και εννοεί απολύσεις, καλό είναι να το ξέρουμε», τονίζει σε δήλωση του ότι:

«Οι σημερινές δηλώσεις του κ. Χατζηδάκη είναι ενδεικτικές της αντίληψής της ΝΔ για τις επενδύσεις. O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δήλωσε σήμερα στο ραδιόφωνο ότι «είδε χθες τον κ. Τσίπρα που ζήτησε να παραμείνουν όλοι οι εργαζόμενοι και να συνεχίσει η επιχείρηση τις δραστηριότητές της» και προσέθεσε ότι «ο ίδιος Τσίπρας όμως που τα λέει όλα αυτά ξέχασε ότι υπάρχει επιστολή του κ. Τσακαλώτου -που αν δεν κάνω λάθος ήταν υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ- που λέει ότι η κυβέρνησή του έψαχνε ιδιώτη επενδυτή. Δεν είχαν κάνει βεβαίως τίποτα, αλλά είχαν στείλει την επιστολή προς την Κομισιόν και πρέπει να μας πουν αν το γράμμα του κ. Τσακαλώτου ήταν μια φάρσα, μια πλάκα της κυβέρνησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή εάν τη μια μέρα λένε αυτά και την άλλη λένε άλλα!». Μερικές αναγκαίες διευκρινίσεις.

Η επιστολή έγγραφε ότι "αρκετοί πιθανοί επενδυτές έχουν ήδη ανεπίσημα εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την εταιρεία ή κάποια από τα περιουσιακά της στοιχεία κάτι που επιβεβαιώνει την δυνατότητα της εταιρείας να επιστρέψει στην κερδοφορία. Η ελληνική δημοκρατία είναι έτοιμη να εξετάσει τέτοιες προτάσεις στα πλαίσια διαφανών και ανοιχτών διαδικασιών." Στο πλαίσιο αυτό προτείναμε συνάντηση για να βρούμε μια κοινώς αποδεκτή λύση. Η επιστολή επίσης έγραφε ότι είναι εξαιρετικής σημασίας κατά την άποψη της ελληνικής κυβέρνησης να λαμβάνεται υπ όψιν η επίδραση σε τοπικό και κοινωνικό επίπεδο των θέσεων εργασίας που συνδέονται με την λειτουργία της ΛΑΡΚΟ. Πρόκειται για τις 1220 άμεσες θέσεις εργασίας και από 1170 έως και 3900 έμμεσες θέσεις εργασίας. Επιπρόσθετα η επιστολή έδινε έμφαση στο γεγονός ότι αυτές οι θέσεις εργασίας είναι σε περιοχές της Ελλάδας που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση και πως οι εργασίες της εταιρείας συμμετέχουν σημαντικά στην τοπική απασχόληση. Στην ίδια επιστολή σημειωνόταν ότι η ρευστοποίηση της εταιρείας ήταν "εξαιρετικά ανεπιθύμητη" ακριβώς λόγω της συνεπακόλουθης απώλειας των θέσεων εργασίας.

Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πώς αυτά έρχονται σε αντίθεση με το ότι χθες ο Αλέξης Τσίπρας "ζήτησε να παραμείνουν όλοι οι εργαζόμενοι και να συνεχίσει η επιχείρηση τις δραστηριότητες της". Για να είμαι ακριβής δεν καταλαβαίνω πως θα ερχόταν σε αντίθεση ακόμα και αν επιστολή έγγραφε ότι "ψάχνουμε μανιωδώς επενδυτή." Για εμάς οι επενδύσεις δεν σημαίνουν απολύσεις. Αν όταν η ΝΔ λέει επενδύσεις εννοεί απολύσεις καλό είναι να το ξέρουμε. Και να ετοιμαστούμε κατάλληλα για την "επενδυτική έκρηξη" που έχει υποσχεθεί”.

Μάλιστα, σε υστερόγραφο του, ο κ. Τσακαλώτος αναφέρει «Ο κ. Σταϊκούρας - που αν δεν κάνω λάθος είναι Υπουργός Οικονομικών της ΝΔ- θεωρεί ότι δεν πρέπει να παραμείνουν οι εργαζόμενοι;».

Στο στόχαστρο και ο Σταϊκούρας

Σε άλλη δήλωση του, αναφορικά με όσα είπε ο Υπουργός Οικονομικών στον Γιώργο Παπαδάκη και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο προκάτοχος του κ. Σταϊκούρα αναφέρει «Όταν ο κ. Σταϊκούρας λέει ότι "το μάρμαρο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα το πλήρωσαν οι τράπεζες," ο κόσμος καταλαβαίνει τις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης. Ο κ. Σταϊκούρας, προκειμένου να δικαιολογήσει ότι η κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο για εκτεταμένους πλειστηριασμούς, αφού αφήνει χωρίς προστασία την πρώτη κατοικία, μας ενημέρωσε σήμερα ότι το μάρμαρο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα το πλήρωσαν οι τράπεζες, οι οποίες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί τρεις φορές σε δέκα χρόνια από τον ελληνικό λαό».

«Οι τράπεζες και όχι οι εργαζόμενοι που είδαν περικοπές ως και 50% στους μισθούς τους ή απολύθηκαν από τις δουλειές τους. Οι τράπεζες και όχι οι συνταξιούχοι που είδαν τις συντάξεις τους να κόβονται στο μισό και να μην έχουν πρόσβαση σε φάρμακα. Οι τράπεζες και όχι οι χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έβαλαν λουκέτο γιατί δε μπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Οι τράπεζες και όχι τα δημόσια νοσοκομεία και σχολεία που έμειναν χωρίς γιατρούς και δασκάλους. Από κάτι τέτοια καταλαβαίνει ο κόσμος τις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης», καταλήγει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Η απάντηση Σταικούρα στον Τσακαλώτο

Σε δήλωση με την οποία απαντά στον προκάτοχο του, ο Χρήστος Σταϊκούρας αναφέρει «Ο κ. Τσακαλώτος συνηθίζει, όταν αναφέρεται σε δημόσιες δηλώσεις μου, να επιδίδεται μετά μανίας σε κοπτοραπτική. Αυτή την κοπτοραπτική επιχειρεί και με τον σχολιασμό σημερινής συνέντευξής μου. Υποστηρίζει πως δήλωσα ότι «το μάρμαρο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα το πλήρωσαν οι τράπεζες». Η ακριβής δήλωσή μου είναι: «…ότι οι Τράπεζες φέρουν ευθύνη οι ίδιες, αλλά έχουν πληρώσει και το μάρμαρο της κρίσης της χώρας». Με τη συρρίκνωση των καταθέσεων, ειδικά το 1ο εξάμηνο του 2015.

Και συνέχισα: «Ταυτόχρονα όμως οι Τράπεζες είχαν οι ίδιες κάνει πολλά σφάλματα, γιατί κυρίως στην πιστωτική επέκταση, στα καταναλωτικά δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες, είχαν πολύ υψηλά επιτόκια, με αποτέλεσμα εκεί να υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και χωρίς να υπάρχει αξιολόγηση των φακέλων».

Επιπροσθέτως, ο κ. Τσακαλώτος προσπαθεί να διαστρεβλώσει τη θέση μας για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Του θυμίζω σχετική δήλωση που είχε κάνει ως Υπουργός Οικονομικών: «οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί είναι σημαντικοί, όχι μόνο για να έχουμε καλές τράπεζες αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους». Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι ο κ. Τσακαλώτος δεν στέκεται στο ύψος των αναγκών της εθνικής οικονομίας και της χώρας. Πλέον, οι πολίτες έχουν κατανοήσει τον ιδεολογικό και πολιτικό «ανεμοστρόβιλο» εντός του οποίου ίπταται ο κ. Τσακαλώτος.

Το σχόλιο του Ευκλείδη Τσακαλώτου

Ο τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος, δεν άφησε ασχολίαστη την τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα.

Όπως αναφέρει ο κ. Τσακαλώτος, «Ο κ. Σταϊκούρας απάντησε στην προηγούμενη δήλωσή μου ότι έκανα κοπτοραπτική γιατί υποστήριξα πως δήλωσε ότι: “το μάρμαρο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα το πλήρωσαν οι τράπεζες”, ενώ η ακριβής δήλωσή του είναι: “…ότι οι Τράπεζες φέρουν ευθύνη οι ίδιες, αλλά έχουν πληρώσει και το μάρμαρο της κρίσης της χώρας”.

Τα εισαγωγικά δικά του. Ζητάω ταπεινά συγνώμη.

Iπτάμενος, σύμφωνα με τον κ. Σταικούρα, σε ιδεολογικό και πολιτικό ανεμοστρόβιλο, ωραίο ακούγεται, δεν κατάλαβα ότι ήταν απαραίτητο να εξηγήσω λεπτομερώς στον Υπουργό Οικονομικών ότι το πρόβλημα στην τοποθέτησή του δεν ήταν αν αναγνωρίζει ευθύνες στη λειτουργία των τραπεζών, αλλά ότι θεωρεί ότι αυτές πλήρωσαν το μάρμαρο της κρίσης».