Αθλητικά

Με ξυρισμένο κεφάλι ο Νεϊμάρ (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η προηγούμενη επιλογή του να βάψει έντονο ροζ τα μαλλιά του δεν απέσπασε θετικά σχόλια και αποφάσισε να κουρευτεί… με την ψιλή.

Αίσθηση είχε προκαλέσει η τελευταία... στυλιστική επιλογή του Νεϊμάρ, σχετικά με το τριχωτό της κεφαλής. Ο διάσημος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής είχε βάψει μέρος της κόμης του… έντονο ροζ (!), προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις στα social media.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο διεθνής επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν, αποφάσισε να αλλάξει εμφάνιση, επιλέγοντας να κουρευτεί… με την ψιλή. Και προς απόδειξη, ανήρτησε στο διαδίκτυο μία φωτογραφία με το νέο του... look!