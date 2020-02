Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Πως θα συνεχιστεί η εβδομάδα, που θα φτάσει τους 20 βαθμούς ο υδράργυρος. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Ο «ανοιξιάτικος» καιρός θα συνεχιστεί το επόμενο διήμερο, με τον υδράργυρο να φτάνει τους "απριλιάτικους" 19 με 20 βαθμούς Κελσίου, δίνοντας το… παράγγελμα για ψεκασμούς.

Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές ομίχλες και αραιές νεφώσεις, πυκνότερες στο Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα, αργότερα και στα βόρεια, όπου θα πυκνώσουν, με σύντομες τοπικές βροχές και τη νύχτα με λίγες χιονοπτώσεις στα βουνά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από -1 βαθμό έως 17 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 2 έως 20 βαθμούς και νοτιότερα από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Θα πνέουν δυτικοί άνεμοι στα δυτικά και νότια, με ένταση 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη 6 μποφόρ και το πρωί έως 7 μποφόρ. Στα Βόρεια θα πνέουν ανατολικοί άνεμοι, 3 με 5 μποφόρ.

Ο καιρός την Τετάρτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, ενημερώνει του καλλιεργητές για τις εργασίες κλαδέματος:

Όψιμο κλάδεμα και με ξερό καιρό (τέλος χειμώνα – αρχές άνοιξης). Το τελικό κλάδεμα (είτε μονό είτε διπλό) συνιστάται να γίνεται αργά, από τέλη του χειμώνα. Θεωρείται από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα. Την εποχή αυτή: οι πληγές επουλώνονται συντομότερα (λόγω αύξησης της θερμοκρασίας), τα αερομεταφερόμενα μολύσματα σταδιακά μειώνονται όπως και οι πιθανότητες μόλυνσης (λόγω μείωσης των βροχοπτώσεων και της σχετικής υγρασίας) ενώ επιπρόσθετα η δακρύρροια εμποδίζει την εγκατάσταση σπορίων των μυκήτων.

Τα προσβεβλημένα ή ύποπτα πρεμνά κλαδεύονται τελευταία και τα εργαλεία απολυμαίνονται τακτικά: Αποφεύγεται η μετάδοση του μολύσματος με τα εργαλεία. Η σήμανση των ύποπτων πρεμνών γίνεται με ταινίες ή σπρέι βαφής, την άνοιξη για την Ευτυπίωση και το καλοκαίρι για την ίσκα.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: