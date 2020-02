Κόσμος

Τρόμος σε πτήση της Pegasus: Λιποθύμησε πιλότος λίγο πριν την προσγείωση

Λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη με αεροσκάφος της ίδιας εταιρείας, το οποίο κόπηκε στα τρία!

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε αεροσκάφος της Pegasus Airlines στο αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν της Κωνσταντινούπολης, μετά από λιποθυμία του πιλότου εν πτήσει.

Το αεροπλάνο, που είχε απογειωθεί από τη Βιέννη, ετοιμαζόταν να προσγειωθεί στην Κωνσταντινούπολη, όταν ο κυβερνήτης αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του.

Ο συγκυβερνήτης επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Σαμπιχά Γκιοκτσέν, ενημερώνοντας για το επεισόδιο και ζητώντας άμεση προτεραιότητα για προσγείωση.

Τον διάλογο μεταξύ του συγκυβερνήτη και του πύργου ελέγχου του αεροδρομίου έφερε στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα Sabah:

Πύργος Ελέγχου: Σας περιμένει ασθενοφόρο. Ποια είναι η κατάσταση του κυβερνήτη;

Σας περιμένει ασθενοφόρο. Ποια είναι η κατάσταση του κυβερνήτη; Συγκυβερνήτης: Ο κυβερνήτης ανέκτησε τις αισθήσεις του μόλις πριν από την τελική προσέγγιση. Θα αποβιβάσουμε γρήγορα τους επιβάτες και μετά θα τον παραλάβει το ασθενοφόρο.

Ο κυβερνήτης ανέκτησε τις αισθήσεις του μόλις πριν από την τελική προσέγγιση. Θα αποβιβάσουμε γρήγορα τους επιβάτες και μετά θα τον παραλάβει το ασθενοφόρο. Πύργος Ελέγχου: Ελήφθη, περαστικά.

Ελήφθη, περαστικά. Συγκυβερνήτης: Ευχαριστούμε πολύ για την άμεση προτεραιότητα που μας δώσατε.

Το αεροσκάφος της Pegasus Airlines προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα, χωρίς να κινδυνεύσουν οι επιβάτες της πτήσης.

Υπενθυμίζεται, πως την περασμένη Τετάρτη, ένα Boeing 737-800 της Pegasus είχε βγει από τον διάδρομο προσγείωσης στο ίδιο αεροδρόμιο και είχε κοπεί στα τρία! Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 157 τραυματίστηκαν.