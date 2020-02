Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: Ο κορονοϊός άλλαξε όνομα - Πώς θα λέγεται

Ο ΠΟΥ άλλαξε το όνομα του ιού, που έχει σκοτώσει πάνω από 1000 ανθρώπους. Πέντε ύποπτα δείγματα εξετάστηκαν στο ΑΠΘ. Σε 18 μήνες θα είναι έτοιμο το εμβόλιο. Δραματική εκτίμηση για την εξάπλωση του κορονοϊού.

Ο νέος κορονοϊός που έχει σκοτώσει περισσότερους από 1.000 ανθρώπους στην Κίνα θα ονομάζεται «Covid-19», ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, εξηγώντας ότι οι άλλες ονομασίες θα ήταν "ανακριβείς" και ότι είναι σημαντικό να αποφευχθεί ο στιγματισμός.

Η ονομασία αυτή επιλέχθηκε ώστε να είναι "εύκολη στην προφορά" και ταυτόχρονα να μην στιγματίζει μια συγκεκριμένη χώρα ή έναν λαό, υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον Τέντρος, το "co" παραπέμπει στη λέξη "κορόνα", το "vi" στον "ιό" και το τελικό "d" στη λέξη "desease" (ασθένεια στα αγγλικά). Ο αριθμός 19 αναφέρεται στο έτος κατά το οποίο πρωτοεμφανίστηκε (2019).

Περίπου 400 επιστήμονες απ' όλον τον κόσμο συμμετέχουν από σήμερα στη διήμερη συνάντηση, υπό την αιγίδα του ΠΟΥ, με στόχο την εντατικοποίηση της μάχης εναντίον της ασθένειας αυτής.

Ο Τέντρος προειδοποίησε ότι το πρώτο εμβόλιο για την καταπολέμηση του Covid-19 ενδέχεται να είναι έτοιμο σε 18 μήνες. «Για αυτό πρέπει να κάνουμε τα πάντα σήμερα, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα όπλα για να αντιμετωπίσουμε τον ιό», πρόσθεσε κατά την καθημερινή πλέον ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Γενεύη.

Παράλληλα, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ απηύθυνε έκκληση σε όλον τον κόσμο να ενώσει τις προσπάθειές του ώστε να αποφευχθούν "και άλλα κρούσματα και πολύ υψηλότερο κόστος". Εκτίμησε ωστόσο ότι "υπάρχει μια ρεαλιστική πιθανότητα να σταματήσουμε" την εξάπλωση του νέου ιού.

"Ζητούμε από τις χώρες να είναι όσο πιο επιθετικές γίνεται, ακόλουθούμε μια στρατηγική περιορισμού", πρόσθεσε. "Αν ο κόσμος δεν θέλει να ξυπνήσει και να θεωρήσει τον ιό ως τον δημόσιο εχθρό υπ' αριθμόν 1, δεν νομίζω ότι θα μάθουμε από τα μαθήματά μας", προειδοποίησε.

Η αποκάλυψη του νέου ονόματος στο twitter του ΠΟΥ

Αποτελεί πολύ σοβαρή απειλή για όλο τον πλανήτη

Νωρίτερα, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τόνισε ότι η επιδημία του νέου κορονοϊού αποτελεί «πολύ σοβαρή απειλή για τον υπόλοιπο κόσμο», κάνοντας παράλληλα έκκληση στις χώρες να μοιράζονται τα δείγματα του ιού που διαθέτουν και να επιταχύνουν τις έρευνές τους για φάρμακα ή εμβόλια.

"Με το 99% των κρουσμάτων στην Κίνα, αυτή η επιδημία παραμένει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη χώρα αυτή, όμως αποτελεί και πολύ σοβαρή απειλή για τον υπόλοιπο κόσμο", δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντχανόμ Γκεμπρεγέσιους στην εναρκτήρια ομιλία του σε συνέδριο στο οποίο συμμετέχουν περισσότεροι από 400 ερευνητές και εθνικοί οργανισμοί, κάποιοι από τους οποίους μέσω βιντεοσύνδεσης από την ηπειρωτική Κίνα και την Ταϊβάν.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 42.708 επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Κίνα και 1.017 θάνατοι, σύμφωνα με τον Τέντρος.

Πέντε ύποπτα δείγματα έχουν εξεταστεί στο ΑΠΘ

Συνολικά πέντε είναι τα δείγματα, ύποπτα για κοροναϊό, που έχουν εξεταστεί μέχρι σήμερα στο εργαστήριο μικροβιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ανάμεσα τους και το δείγμα από ένα τετράχρονο παιδί, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο ειδήσεων η διευθύντρια του Εργαστηρίου Άννα Παππά.

«Μέχρι τώρα έχουμε παραλάβει πέντε δείγματα, τα οποία έχουμε δουλέψει και είναι όλα αρνητικά», υπογράμμισε η κ. Παππά, εξηγώντας: «είναι πολύ οργανωμένη η διαδικασία, ο κλινικός γιατρός ενημερώνει άμεσα εάν υπάρχει υποψία ότι πρέπει να γίνει έλεγχος για κοροναϊό. Παραλαμβάνουμε το δείγμα και σε μιάμιση ώρα μπορούμε να γνωρίζουμε εάν το δείγμα είναι θετικό ή αρνητικό».

Το ένα δείγμα, σύμφωνα με τη Γεωργία Γκιούλα, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατρικής μικροβιολογίας στο ΑΠΘ, είναι από ασθενή που εμφάνισε συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό και είχε έρθει από την Κίνα πριν από δέκα ημέρες. «Εξετάσαμε επίσης δείγμα και από ένα τετράχρονο παιδάκι, το οποίο εμφάνισε συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα και είχε ταξιδέψει στη Σιγκαπούρη και άλλα τρία δείγματα από ασθενείς με αντίστοιχη συμπτατολογία, τα οποία είχαν ταξιδέψει και είχαν περάσει από διεθνή αεροδρόμια», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Γκιούλα.

Ξεπέρασαν τους 1000 οι νεκροί

Ο αριθμός των θυμάτων της επιδημίας πνευμονίας που προκαλεί ο νέος κορονοϊός ξεπέρασε τους 1000, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση τα δεδομένα που έχουν δημοσιοποιήσει οι εθνικές αρχές.

Άλλοι 108 ασθενείς υπέκυψαν εν μέσω της επιδημίας πνευμονίας που προκαλεί ο νέος κορονοϊός σε όλη την κινεζική επικράτεια ως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 10ης Φεβρουαρίου, γεγονός που αυξάνει το σύνολο των θυμάτων ως χθες σε 1.016, ανακοίνωσε η Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας σήμερα.

Αναφέρθηκαν 2.478 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του 2019-nCoV σε όλη τη χώρα, αριθμός συγκριτικά χαμηλότερος από τα 3.062 επιβεβαιωμένα κρούσματα της Κυριακής, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ο αριθμός των ανθρώπων που έχει επαληθευτεί με εργαστηριακές εξετάσεις ότι προσβλήθηκαν από τον νέο ιό ανήλθε σε 42.638, πάντα κατά τα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Υγείας.

Οι 103 θάνατοι καταγράφηκαν στην επαρχία Χουμπέι, ενώ από έναν ανέφεραν οι υγειονομικές αρχές στο Πεκίνο, στην Τιαντζίν, στη Χεϊλονγκτζιάνγκ, στην Ανχούι και στη Χενάν. Συνολικά 3.996 ασθενείς έχουν ανανήψει και έχουν λάβει εξιτήριο από τα νοσοκομεία, εκ των οποίων 716 χθες Δευτέρα, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Υγείας.

Σύμφωνα με την επαρχιακή επιτροπή υγείας στη Χουμπέι, είχαν επιβεβαιωθεί ως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας συνολικά 31.728 κρούσματα της επιδημίας που προκαλεί ο 2019-nCoV και 974 θάνατοι στη Χουμπέι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της επαρχιακής επιτροπής, ο δείκτης θνησιμότητας του ιού ανέρχεται σε 3,07%.

Το πρώτο κρούσμα μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό επαληθεύτηκε στο Σαν Ντιέγκο, στην πολιτεία Καλιφόρνια. Πρόκειται για έναν από τους επιβάτες στην πρώτη πτήση με την οποία επαναπατρίστηκαν Αμερικανοί από την πόλη Ουχάν, την πρωτεύουσα της Χουμπέι και εστία της μόλυνσης του 2019-nCoV και έχουν τεθεί έκτοτε σε απομόνωση στη στρατιωτική βάση Μιραμάρ, σύμφωνα με τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό 10News, που επικαλέστηκε Αμερικανό αξιωματούχο ενήμερο για το κρούσμα.

Την ίδια ώρα, οι αρχές της Ταϊλάνδης αρνούνται να επιτρέψουν στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Westerdam της εταιρείας Holland America να αποβιβαστούν, γνωστοποίησε ο ταϊλανδός υπουργός Υγείας Ανουτίν Τσαρνβιρακούν, η χώρα του οποίου προστέθηκε σε αυτές που του έχουν απαγορεύσει να ελλιμενιστεί, λόγω της ανησυχίας για την πιθανή εξάπλωση του κοροναϊού.

Η εταιρεία, που ανήκει στην Carnival Corp, με έδρα το Μαϊάμι, είχε ανακοινώσει χθες Δευτέρα πως οι επιβάτες θα αποβιβάζονταν στην Μπανγκόκ τη 13η Φεβρουαρίου (μεθαύριο Πέμπτη) και είχε διαβεβαιώσει πως δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για το ενδεχόμενο κάποιος από τους επιβαίνοντες να είναι φορέας του 2019-nCoV. «Εξέδωσα διαταγές. Το αίτημα χορήγησης άδειας αποβίβασης απορρίπτεται», τόνισε ο υπουργός Υγείας μέσω Facebook.

Ενδέχεται να εξαπλωθεί στο 60% του παγκόσμιου πληθυσμού

Ο κορονοϊός ενδέχεται να εξαπλωθεί στα δύο τρία του παγκόσμιου πληθυσμού εάν δεν τεθεί σύντομα υπό έλεγχο, όπως δήλωσε ο Γκάμπριελ Λουάνγκ, επιφανής επιδημιολόγος του Χονγκ Κονγκ.

Η προειδοποίηση αυτή έρχεται μετά τη δήλωση του επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΫ), που είπε πως τα πρόσφατα κρούσματα σε ανθρώπους που δεν έχουν επισκεφτεί ποτέ την Κίνα είναι απλώς «η κορυφή του παγόβουνου».

Ο καθηγητής Γκάμπριελ Λουάνγκ του πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ ότι αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι «να κατανοήσουμε το μέγεθος και το σχήμα του παγόβουνου».

Οι περισσότεροι ειδικοί εκτιμούν πως κάθε ένας από τους ασθενείς θα κολλήσει στη συνέχεια 2,5 ανθρώπους. Αυτό δίνει μια «συχνότητα επίθεσης 60-80%».

«Το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι πολύ μεγάλος αριθμός» είπε ο Λουάνγκ, μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα «Τhe Guardian».

Ακόμη και αν το γενικό ποσοστό θνησιμότητας είναι 1% -το οποίο θεωρεί πιθανό ο Λουάνγκ εάν ληφθούν υπόψη και οι πιο ελαφρές περιπτώσεις- ο απολογισμός θα είναι δραματικός.

Σύμφωνα πάντα με τη βρετανική εφημερίδα, ο ειδικός ταξιδεύει τώρα προς μια συνάντηση ειδικών του ΠΟΥ στη Γενεύη.

Εκεί σκοπεύει να θέσει δύο βασικά ζητήματα στους συναδέλφους του:

Πρώτον η κλίμακα της αυξανόμενης παγκόσμιας επιδημίας

Δεύτερον να εξεταστεί εάν τα δραστικά μέτρα που πήρε η Κίνα έχουν αποδώσει καρπούς.

Μάλιστα, σε περίπτωση που τα κινεζικά μέτρα ασφαλείας έφεραν αποτελέσματα, τότε θα πρέπει και άλλες χώρες να σκεφτούν να τα υιοθετήσουν.

Παρά την επιδημία, το κρέας νυχτερίδας παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλές στην Ινδονησία

Το κρέας νυχτερίδας εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δημοφιλές σε κάποιες περιοχές της Ινδονησίας, παρά τις έρευνες που αφήνουν να εννοηθεί ότι ο νέος κορονοϊός από την Κίνα ενδέχεται να προήλθε από τις νυχτερίδες προτού περάσει στους ανθρώπους.

Η φυλή Μιναχάσαν που ζει στο βόρειο Σουλαουέσι χρησιμοποιεί το κρέας νυχτερίδας στο παραδοσιακό της φαγητό με κάρυ με την ονομασία «πανίκι». Σε αυτό χρησιμοποιούνται ολόκληρες οι νυχτερίδες περιλαμβανομένων των κεφαλιών και των φτερών τους.

«(Ο κορονοϊός) δεν επηρέασε τις πωλήσεις», δήλωσε ο έμπορος Στένλι Τιμπουλένγκ από τον πάγκο του στην πόλη Τομοχόν του βόρειου Σιλαουέσι, νότια της πρωτεύουσας της επαρχίας Μανάντο. «Στην πραγματικότητα (...) οι πωλήσεις συνεχίζονται. Πάντα ξεπουλάμε», πρόσθεσε.

Κατά μέσο όρο ο Τιμπουλένγκ πουλάει 50 με 60 νυχτερίδες, ενώ στη διάρκεια εορτών μπορεί να πουλήσει ακόμη και 600.

«Οι νυχτερίδες είναι η αγαπημένη πηγή πρωτεϊνών για τους κατοίκους, κυρίως στο βόρειο Σουλαουέσι», δήλωσε ο Ουίλιαμ Β. Βονγκσό, ειδικός στην κουζίνα της Ινδονησίας και συγγραφέας περισσότερων από έξι βιβλίων. «Το αγαπημένο μου κομμάτι είναι τα φτερά», πρόσθεσε.