Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το είπαμε και το κάναμε (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το βίντεο που ανήρτησε ο Πρωθυπουργός στα social media, με έναν σύντομο απολογισμό του κυβερνητικού έργου και μία υπόσχεση για το μέλλον.

Ένα σύντομο απολογισμό των προεκλογικών υποσχέσεων που υλοποιήθηκαν κατά τους πρώτους 7 μήνες της διακυβέρνησής του, ανήρτησε με βίντεο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα social media.

Στο βίντεο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη μείωση του ΕΝΦΙΑ, την κατάργηση του ασύλου, το επίδομα γέννησης, την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, την ψήφο των αποδήμων, κ.α.

«Έχουμε αποδείξει πως ό,τι λέμε, γίνεται. Μέσα σε 7 μήνες καταφέραμε πολλά. Εφαρμόζουμε το πρόγραμμά μας γραμμή-γραμμή. Το είπαμε. Το κάναμε. Και έτσι θα συνεχίσουμε σε όλους τους τομείς» αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.