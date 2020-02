Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Συναγερμός για πιθανό κρούσμα στο ΑΤΤΙΚΟΝ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν πληροφορίες για τον ασθενή ο οποίος μετέβη στο νοσοκομείο.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στο Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ, για πιθανό κρούμα κορονοϊού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιατρικής συντάκτριας του ΑΝΤ1, Κατερίνας Χαραλαμπάκου, ένας άνδρας, ο οποίος προσφάτως - σύμφωνα με πληροφορίες - επέστρεψε απο ταξίδι στην Κίνα εμφάνισε συμπτώματα που τον ανησύχησαν κι έσπευσε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Από εκεί οι γιατροί που τον εξέτασαν τον παρέπεμψαν στο Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ.

Στο Τμήμα Επειγόντων του θεραπευτηρίου σήμανε συναγερμός και ελήφθησαν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, ενώ ο ασθενής αντιμετωπίστηκε ως να πάσχει από τον κορονοϊό.

Απο τον άνδρα ελήφθησαν δείγματα τα αποτελέσματα στις εξετάσεις επί των οποίων θα δείξουν κατά πόσον ο ασθενής φέρει τον κορονοϊό ή όχι.

Σημειώνεται ότι το Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ ειναι ένα απο τα νοσοκομεία αναφοράς για τον κορονοϊό και το πρώτο ανά την Ελλάδα στο οποίο έγινε άσκηση για την αντιμετώπιση τυχόν κρούσματος.

Δείτε εικόνες απο τον θάλαμο αποσυμπίεσης που λειτουργεί στο ΑΤΤΙΚΟΝ και την προετοιμασία που έχει γίνει για την αντιμετώπιση τυχόν κρούσματος κορονοϊού: