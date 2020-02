Κόσμος

Διαζύγιο “βόμβα” στο Μπάκιγχαμ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Απανωτά τα σοκ για την Βασίλισσα Ελισάβετ. Τα σκάνδαλα στο Παλάτι "σκάνε" το ένα μετά το άλλο…

Πριν καλά-καλά προλάβει να καταλαγιάσει το σκάνδαλο με τον Χάρι και την Μέγκαν που απαρνήθηκαν τα πριγκιπικά τους καθήκοντα άλλο ένα... έσκασε και το Παλάτι σείεται...

Ο Πίτερ Φίλιπς, ο εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ, και η καναδή σύζυγός του πρόκειται να πάρουν διαζύγιο έπειτα από 12 χρόνια γάμου, ανακοίνωσε το ζευγάρι, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της εφημερίδας Sun.

Σύμφωνα μάλιστα με την ταμπλόιντ, ο Φίλιπς είναι συντετριμμένος με την απόφαση της συζύγου του να χωρίσουν.

Ο Φίλιπς, ο μεγαλύτερος από τα οκτώ εγγόνια της βρετανής γαλαζοαίματης, και η Ότομ ενημέρωσαν την βασίλισσα και τις οικογένειές τους από τον περασμένο χρόνο, αναφέρει η ανακοίνωση.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2008 και απέκτησε δύο παιδιά, την 9χρονη Σαβάνα και την 7χρονη Ίσλα.

"Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτή είναι η καλύτερη απόφαση για τα δύο τους παιδιά και για τη συνεχιζόμενη φιλία τους", είπε ο εκπρόσωπός τους.

"Η απόφαση να πάρουν διαζύγιο και να αναλάβουν από κοινού την επιμέλεια των παιδιών, έπειτα από πολλούς μήνες συζητήσεων και παρότι είναι λυπηρή, είναι σε φιλικό κλίμα. Η πρώτη προτεραιότητα του ζευγαριού θα παραμείνει η συνεχιζόμενη ευημερία και η ανατροφή των υπέροχων θυγατέρων τους, της Σαβάνα και της Ίσλα", κατέληξε ο εκπρόσωπος.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ απάντησαν ότι δεν θα σχολιάσουν γιατί πρόκειται για ιδιωτικό ζήτημα. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι και οι δύο οικογένειες λυπούνται για την εξέλιξη.