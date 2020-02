Κοινωνία

Μεταναστευτικό: Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διακόπτει κάθε συνεργασία με την Κυβέρνηση

Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στα νησιά για τις επιτάξεις γης, καθώς η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διακόπτει κάθε συνεργασία και διάλογο με την Κυβέρνηση. Τι ζητά.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με ψήφισμα έκτακτης συνεδρίασης του συμβουλίου της σήμερα το απόγευμα, διακόπτει κάθε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, μέχρι να ανακληθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία επιτάσσονται εκτάσεις γης στα νησιά για τη δημιουργία δομών φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών.

Με το ψήφισμα αυτό, καταδικάζεται η πράξη νομοθετικού περιεχομένου ως αντιδημοκρατική ενέργεια, γίνεται γνωστή η προσφυγή εναντίον της στα αρμόδια δικαστήρια, και ζητείται να ξεκινήσει άμεσα ο απεγκλωβισμός και η αποσυμφόρηση των νησιών από όλους τους αιτούντες άσυλο που διαμένουν σε αυτά. Επίσης, αποφασίστηκε η ενημέρωση των κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωκοινοβουλίου.

Τέλος με το ψήφισμα στηρίζονται οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων των δήμων του Βορείου Αιγαίου, με τα οποία, εκτός της αποσυμφόρησης, ζητείται να κλείσουν όλες οι δομές φιλοξενίας στα νησιά και να μην δημιουργηθεί καμία νέα.

Με τη σημερινή απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, υποστηρίζεται επίσης η προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας όλων των Αιγαιοπελαγιτών της Αθήνας έξω από το υπουργείο Εσωτερικών στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας