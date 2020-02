Κόσμος

Η Βόρεια Μακεδονία κύρωσε το πρωτόκολλο εισδοχής στο ΝΑΤΟ (βίντεο)

Την ίδια ώρα, η Υπουργός Εργασίας της χώρας αρνείται να κατεβάσει την ταμπέλα “Μακεδονία” από το Υπουργείο της.