Κόσμος

Κορονοϊός: Έλληνες από την Κίνα μεταδίδουν τρομακτικές εικόνες (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Έρημοι δρόμοι, κλειστά μαγαζιά, μάσκες και πλαστικά γάντια… Σκηνές βγαλμένες από σενάριο ταινίας επιστημονικής φαντασίας.