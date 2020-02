Κοινωνία

Αστυνομικοί έσωσαν κουτάβι από φωτιά (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ έσωσαν το ζωντανό από σίγουρο θάνατο…

Τυχερό στάθηκε ένα αδέσποτο κουταβάκι όταν το εντόπισαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που το έσωσαν από φωτιά σε εγκαταλελειμμένο σπίτι.

Η φωτιά στο άδειο οίκημα, στον παράδρομο της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών στο ύψος του Δενδροποτάμου, ξέσπασε από άγνωστη αιτία το απόγευμα της Δευτέρας, πιθανότατα από την αβλεψία κάποιου ατόμου που είχε βρει εκεί προσωρινά καταφύγιο.

Το προσωπικό επιχείρησης μεταφορών που βρισκόταν δίπλα, ειδοποίησε την αστυνομία και την πυροσβεστική, στο σημείο ωστόσο έφτασαν πρώτοι και πολύ γρήγορα, άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ που έσπευσαν να ερευνήσουν τον χώρο, για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων ατόμων.

Άνθρωποι δεν βρέθηκαν μέσα στο ακίνητο, βρέθηκε ωστόσο ένα μικροσκοπικό κουταβάκι που απομακρύνθηκε από το σπίτι, το οποίο παραδόθηκε πολύ γρήγορα ολόκληρο στις φλόγες.

Το μικρό μαύρο κουτάβι οδηγήθηκε από τον αστυνομικό της ομάδας ΔΙΑΣ με ασφάλεια έξω από το σπίτι.

Πηγή: Grtimes.gr