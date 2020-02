Κοινωνία

“Τοξοβόλος του Συντάγματος”: Αναζητούν και τρίτο κρησφύγετο (βίντεο)

Η Αντιτρομοκρατική εντόπισε σε κρύπτη το υλικό που χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλη ληστεία τράπεζας.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Ακόμα ένα κρησφύγετο αναζητούν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Σε αυτό πιστεύουν ότι έμενε ο Γιάννης Μιχαηλίδης, ο αποκαλούμενος και “τοξοβόλος του Συντάγματος”.

Ήδη έχουν εντοπίσει τα κρησφύγετα της Δήμητρας Βαλαβάνη στον Άγιο Νικόλαο Αττικής και της Κωνσταντίνας Αθανασοπούλου στα Σεπόλια. Αν και οι αστυνομικοί γνωρίζουν πως Βαλαβάνη και Μιχαηλίδης είχαν σχέσεις από το παρελθόν, θεωρούν ότι δεν έμεναν μαζί.

Στο υπερυψωμένο ισόγειο της Ναυάρχου Βότση, η παρουσία άντρα δεν επιβεβαιώνεται από μαρτυρία ή κάποιο εύρημα. Πιστεύουν, επίσης, ότι ο 32χρονος θα φοβόταν μήπως οι Αρχές παρακολουθούσαν τη σύντροφό του και θα ήταν πολύ προσεκτικός.

Ένα ψεύτικο μούσι, σαν εκείνο που χρησιμοποίησε στη ληστεία της Ερυμάνθειας ο μεταμφιεσμένος σε παπά δράστης, είχε κρύψει σε μια παλιά τηλεόραση η Κωνσταντίνα Αθανασοπούλου στο δώμα των Σεπολίων. Το μικρό διαμέρισμα ήταν τακτοποιημένο και θεωρείται δεδομένο ότι εκεί έμενε από τον περασμένο Οκτώβριο. Σε αυτό βρήκαν και ένα ποδήλατο. Ποδήλατο χρησιμοποιούσε και η συγκατηγορούμενή της, Δήμητρα Βαλαβάνη.

Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι εκμεταλλεύτηκαν την απόσταση των 2,5 χιλιομέτρων που χωρίζει τα δύο διαμερίσματα και σε φαινομενικά αθώες βόλτες με τα ποδήλατα, ανέλυαν τα επόμενα σχέδιά τους.

Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής αναμένουν νέα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, με την ελπίδα να εντοπιστούν και άλλα στοιχεία, που θα πυροδοτήσουν ακόμα έναν κύκλο ερευνών.