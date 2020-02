Πολιτική

Υπόθεση Novartis: Καλούνται οι προστατευόμενοι μάρτυρες

Κλήτευση των προστατευόμενων μαρτύρων αποφάσισε η Προανακριτική. Ανοίγει θέμα αναβάθμισης των κατηγοριών για Παπαγγελόπουλο. Απορρίφθηκε το αίτημα του ΚΙΝΑΛ να κληθεί ως ύποπτη η Τουλουπάκη.

Κατάθεση από τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες με την κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση» και «Μάξιμο Σαράφη», θα ζητήσει να λάβει η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης, με αίτημα που αποστέλλει τα αμέσως επόμενα 24ωρα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, τον επόπτη της Εισαγγελίας Εγκλημάτων Διαφθοράς και την εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς. Η επιτροπή θα διαβιβάσει στις προαναφερόμενες αρχές την απόφαση της να λάβει καταθέσεις από τους προστατευόμενους μάρτυρες και τις κλήσεις για κατάθεσή τους.

Για την κλήση των προστατευομένων μαρτύρων φέρονται να συμφώνησαν όλα τα κόμματα που συμμετέχουν στην ειδική επιτροπή και, σύμφωνα με τον έως τώρα προγραμματισμό, στόχος είναι να ληφθούν οι καταθέσεις την προσεχή Τρίτη, 18 και Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου. Οι καταθέσεις θα ληφθούν κάτω από τις ίδιες συνθήκες που έλαβαν τις καταθέσεις των προστατευομένων μαρτύρων και οι αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου. Για τη λήψη των καταθέσεων θα μεταβούν, σε χώρο που θα υποδειχθεί στην ειδική επιτροπή, το προεδρείο και οι εισηγητές των κομμάτων.

«Αναβάθμιση κατηγορητηρίου»

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της ειδικής επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης, για πρώτη φορά οι βουλευτές της ΝΔ άνοιξαν ζήτημα αναβάθμισης των κατηγοριών σε βάρος του κ. Παπαγγελόπουλου. Η ΝΔ ζήτησε να υπάρξει μια πρώτη συζήτηση την προσεχή Δευτέρα και να τοποθετηθούν τα κόμματα. Στην επικείμενη συζήτηση θα διερευνηθεί αν συντρέχουν λόγοι αναβάθμισης του αντικειμένου και των κατηγοριών σε βάρος του κ. Παπαγγελόπουλου. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί τέτοια ανάγκη, τότε θα συζητηθεί αν θα απαιτηθεί έγκριση της ολομέλειας. Πηγές της επιτροπής δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο να ζητηθεί η γνώμη του επιστημονικού συμβουλίου της Βουλής.

ΣΥΡΙΖΑ: φιάσκο η θεωρία περί σκευωρίας

«Σήμερα η ΝΔ αποκαλύφθηκε ως προς τις πραγματικές της προθέσεις, για το παρόν και το μέλλον της Επιτροπής», σχολιάζουν κοινοβουλευτικές πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και επισημαίνουν ότι, με ευθύνη της ΝΔ, «αποφασίστηκαν fast track διαδικασίες για την επίσπευση του έργου της Επιτροπής. Καθημερινές συνεδριάσεις, χωρίς προετοιμασία και έρευνα και το κάνει γιατί το αφήγημά της είναι έωλο διότι:

Πρώτον,

-αποδείχθηκε ότι υπάρχει σκάνδαλο Novartis και είναι πέρα από μεγάλο και διεθνές, παρά τις προσπάθειες της πλειοψηφίας ΝΔ-ΚΙΝΑΛ να αποπροσανατολίσουν.

-Δεν αποδείχθηκε καμία πίεση και εκβιασμός του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου προς τους εισαγγελείς για το σκάνδαλο Novartis.

Δεύτερον,

Επειδή τελικά εξελίχθηκε σε φιάσκο η μέχρι τώρα διαδικασία θέλουν να επιστρέψουν τη δικογραφία στην Ολομέλεια, επιχειρώντας καινούργιο κυνήγι μαγισσών. Αποστολή τους ήταν να ρίξουν στο σκοτάδι το σκάνδαλο Novartis και να τρομοκρατήσουν τους λειτουργούς που επιχειρούν τη διαλεύκανσή του. Θέλησαν να πείσουν πως το σκάνδαλο ήταν σκευωρία και απέτυχαν. Θα αποτύχουν και πάλι».

Ο κατάλογος των μαρτύρων

Την προσεχή Δευτέρα, αφού συζητηθούν θέματα προδικασίας, η ειδική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης θα λάβει κατάθεση από την αντεισαγγελέα Εφετών, Ευγενία Κυβέλου.

Στη σημερινή συνεδρίαση η ΝΔ πρότεινε την προσεχή εβδομάδα να καταθέσουν η Ευγενία Κυβέλου και να ακολουθήσει η λήψη κατάθεσης από τους προστατευόμενους μάρτυρες «Αικατερίνη Κελέση» και «Μάξιμο Σαράφη».

Στη συνέχεια προτείνεται να καταθέσουν οι κκ Παύλος Πολάκης και Δημήτρης Τζανακόπουλος και μετά να προσέλθει σε κατάθεση ο επιχειρηματίας Σάμπυ Μιωνής.

Χωρίς να έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη οι ημερομηνίες, θα ακολουθήσει η κατάθεση της εισαγγελέως Εγκλημάτων Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη και, αν στην πορεία κριθεί αναγκαίο, και των επίκουρων εισαγγελέων, Ντζούρα και Μανώλη. Η ΝΔ επιφυλάσσεται για την κλήση σε κατάθεση στην πρώην επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης Μαρία Παπασπύρου, την πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου, την πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευτέρπη Κουτζαμάνη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε ως μάρτυρες την ανακρίτρια Ηλιάνα Ζαμανίκα, την δημοσιογράφο Γιάννα Παπαδάκου, την Μαρία Παπασπύρου, την Ξένη Δημητρίου, τους επίκουρους εισαγγελείς Ντζούρα και Μανώλη και μετά από αυτούς την Ελένη Τουλουπάκη. Συμφώνησε επίσης να σταλεί κλήση στους προστατευόμενους μάρτυρες «Αικατερίνη Κελέση» και «Μάξιμο Σαράφη». Συμφώνησε επίσης να κληθεί σε κατάθεση και ο Σάμπυ Μιωνή.

Η κατάθεση Μιωνή συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον, από όλες τις πτέρυγες, ιδίως μετά τα όσα κατέθεσε ο πρώην εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, Π. Αθανασίου, για την προσπάθεια εργαλειοποίησης υποθέσεων οικονομικού ελέγχου.

Το Κίνημα Αλλαγής πρότεινε να κληθούν οι Ελένη Τουλουπάκη, Σάμπυ Μιωνή, Παύλος Πολάκης, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Ευτέρπη Κουτζαμάνη και οι προστατευόμενοι μάρτυρες «Αικατερίνη Κελέση» και «Μάξιμος Σαράφης». Το Κίνημα Αλλαγής υπογράμμισε ότι, αν προκύψει ανάγκη, θα πρέπει να γίνει κατ΄ αντιπαράσταση εξέταση των δύο προστατευομένων μαρτύρων με τη Μαρία Μαραγγέλη και τον Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη.

Η επιτροπή προσανατολίζεται να μην καλέσει σε κατάθεση τα δέκα πολιτικά πρόσωπα για τα οποία στήθηκαν κάλπες επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεδομένου ότι οι απόψεις τους έχουν εκφραστεί στη Βουλή.

Τελευταίος αναμένεται να προσέλθει σε κατάθεση ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος για τον οποίο έχει συγκροτηθεί η ειδική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης.

Το αίτημα του Κινήματος Αλλαγής

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε και το αίτημα του Κινήματος Αλλαγής να καταθέσει ανωμοτί η Ελένη Τουλουπάκη.

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Σπύρος Λάππας, χαρακτήρισε «απαράδεκτη και ρεβανσιστική κίνηση» την πρόταση του Κινήματος Αλλαγής διότι «διώκεται ποινικά βουλευτής του».

Ο εισηγητής της ΝΔ Θανάσης Πλεύρης είπε ότι δεν μπορεί η κ. Τουλουπάκη να κληθεί ως ύποπτη στην επιτροπή.

Το ΚΚΕ επισήμανε ότι οι χειρισμοί της κ. Τουλουπάκη ερευνώνται από τους αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου και συνεπώς η επιτροπή δεν μπορεί να τους υπερκεράσει και να αποδώσει ευθύνες σε μη πολιτικό πρόσωπο.

«Η δράση όλων όσων συμμετείχαν στη σκευωρία είναι κοινή. Είτε είναι πολιτικό πρόσωπο είτε εισαγγελέας, υπάρχει σκευωρία», επέμεινε όμως ο εισηγητής του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλης Κεγκέρογλου.

Η επιστολή Τουλουπάκη

Το Κίνημα Αλλαγής σχολίασε και την επιστολή της εισαγγελέως Εγκλημάτων Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη, προς τον πρόεδρο της Βουλής και τον πρόεδρο της ειδικής επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το αίτημα για ανωμοτί κατάθεση παραβιάζει κατάφωρα το τεκμήριο της αθωότητας της.

«Καλωσορίζουμε την αντίδραση της αξιότιμης κ. Εισαγγελέως Διαφθοράς στο νόμιμο αίτημά μας για ανωμοτί εξέταση της ενώπιον της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής. Εκτιμούμε την αμεσότητα της απάντησής της, την ώρα που η ίδια αρνείται πεισματικά να αποστείλει στη Βουλή τα έγγραφα και τα στοιχεία που της έχουμε ζητήσει. Αλήθεια, τι φοβάται και ποιους προσπαθεί να καλύψει και πέραν του εαυτού της;», σχολίασε το Κίνημα Αλλαγής και πρόσθεσε: «Όπως είναι γνωστό ο νόμος περί ευθύνης υπουργών (άρθρο 7 παρ. 1 και άρθρο 5 παρ.3 ν.3126/2003) εξοπλίζει την Επιτροπή με αρμοδιότητες εισαγγελικού οργάνου που υποχρεούται να διερευνήσει τις ποινικές ευθύνες, όχι μόνο ενός υπουργού αλλά και των συμμετόχων του-μη πολιτικών προσώπων. Η διαδικασία δηλαδή δεν είναι πολιτική αλλά νομική, με πολύ συγκεκριμένες έννομες συνέπειες για κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο, ανεξαρτήτως υπουργικής ιδιότητας. Η κ. Τουλουπάκη βαρύνεται επομένως, με κάθ΄έξη άγνοια νόμου, που δεν μπορεί να της συγχωρεθεί. Ή όντως δεν γνωρίζει ή εξυπηρετεί συγκεκριμένες επιδιώξεις. Η δε αναφορά της σε πειθαρχική μας δίωξη ως βουλευτών (!) αποτελεί για εμάς την πιο ισχυρή απόδειξη πως κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται, εμείς παραμένουμε προσηλωμένοι στην ευόδωση του έργου της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής. Ακόμη κι αν μένουμε μόνοι, θα επιμείνουμε στην εις βάθος διερεύνηση ενός διαφαινόμενου υπόγειου παραδικαστικού κυκλώματος, με αδιαφανείς απολήξεις και πειθήνια όργανα σε καίριες θέσεις. Όσο και αν φωνάζουν δεν θα μας σταματήσουν. Η αλήθεια θα λάμψει και θα τυφλώσει όσους έχουν μάθει να ζουν στο σκοτάδι».

Την επιστολή της κ. Τουλουπάκη σχολίασε και ο εισηγητής της ΝΔ Θανάσης Πλεύρης, σημειώνοντας ότι είναι εκτός των αρμοδιοτήτων της να θέτει θέμα επιβολής πειθαρχικών μέτρων στους βουλευτές που έθεσαν ένα αίτημα. Δυσαρέσκεια για την επιστολή της Ελένη Τουλουπάκη εξέφρασαν και άλλα κόμματα.

Νωρίτερα σήμερα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης, σχολίασε την επιστολή της εισαγγελέως Εγκλημάτων Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη, στην προανακριτική επιτροπή, με την οποία καταγγέλλει ότι το αίτημα του Κινήματος Αλλαγής να κληθεί σε ανωμοτί κατάθεση, παραβιάζει το τεκμήριο της αθωότητας της.

«Κάποιος που μπαίνει στην πολιτική και εκλέγεται, δεν σημαίνει ότι αίρονται τα ανθρώπινα δικαιώματά του. Έχουν παραβιαστεί πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματά μου. Δεν μπορεί η κ. Τουλουπάκη να με κρατάει όμηρο δύο χρόνια. Μα δύο χρόνια δεν κατάλαβε αν έχει αποχρώσες ενδείξεις ή να ζητήσει την παραπομπή μου ή να με αθωώσει; Δύο χρόνια; Πόσα θέλει η κ. Τουλουπάκη 22 χρόνια;», είπε ο κ. Γεωργιάδης και αναφέρθηκε και στη στάση του ΣΥΡΙΖΑ: «Αν είχαν πολιτική αξιοπρέπεια στον ΣΥΡΙΖΑ, από μόνοι τους έπρεπε να διαμαρτυρηθούν γι΄αυτό που μου κάνει η κ. Τουλουπάκη. Και μένα και του Αβραμόπουλου. Δύο χρόνια και δεν ντρέπεται!».

Αναφερόμενος στην επιστολή της κ. Τουλουπάκη στην ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης, ο 'Αδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι είναι ο ίδιος που έχει στοχοποιηθεί, καθώς εδώ και δύο χρόνια η εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς κρατάει την υπόθεση ανοιχτή, χωρίς να έχει βρει στοιχεία σε βάρος του. «Έγραψε η κ. Τουλουπάκη στην προανακριτική ότι παραβιάζεται το τεκμήριο της αθωότητάς της, αν την καλέσουν ως ύποπτη. Συγγνώμη, για το δικό μου τεκμήριο αθωότητας η κ. Τουλουπάκη έχει ενδιαφερθεί καθόλου; Για του Αβραμόπουλου, έχει ενδιαφερθεί καθόλου αυτή η κυρία; Με συγχωρείτε δηλαδή. Με έχει δύο χρόνια στοχοποιημένο παράνομα! Εάν η κ. Τουλουπάκη περιμένει απαντήσεις δύο χρόνια, τότε πρέπει να ξέρει ότι οι εισαγγελείς βάζουν την υπόθεση στο αρχείο και γράφουν στο τέλος, «αν προκύψουν νέα στοιχεία ανασύρεται». Και αν της έρθει απάντηση από μια χώρα ότι έχω χρήματα, τότε να με κάτσει στο σκαμνί», ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Εν αναμονή και της κατάθεσης της εισαγγελέως Εφετών Ευγενίας Κυβέλου, που είχε προσφύγει κατά της επιλογής της κ. Τουλουπάκη στη θέση της εισαγγελέως Εγκλημάτων Διαφθοράς, ο 'Αδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στον διορισμό της.

«Η κ. Τουλουπάκη διορίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ θυμίζω. Και έχουμε και μια εισαγγελέα που έρχεται στην προανακριτική που λέει και το πώς διορίστηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ζητήσει να αποφασίσει η κ. Τουλουπάκη. Εγώ δεν θέλω να αποφασίσει άλλος εισαγγελέας. Ο νόμος λέει ότι το ανώτερο που μπορεί να ζητηθεί από έναν εισαγγελέα για πολιτικό πρόσωπο, είναι 6 μήνες. Πόση εύλογη παράταση να ζητήσει; Τέσσερις φορές;», είπε ο κ. Γεωργιάδης.