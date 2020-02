Αθλητικά

Θετικός βρέθηκε σε έλεγχο ντόπινγκ Έλληνας Ολυμπιονίκης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Είδηση - "βόμβα" για την Ελληνική άρση βαρών που αφορά σε Ολυμπιονίκη, ο οποίος βρέθηκε θετικός σε χρήση απαγορευμένης ουσίας.

Θετικό σε χρήση απαγορευμένης ουσίας βρέθηκε το πρώτο δείγμα Έλληνα αθλητή της Άρσης Βαρών. Όπως γνωστοποίησε η Διεθνής Ομοσπονδία, «το πρώτο δείγμα που είχε ληφθεί από τον Γιώργο Μαρκούλα φανέρωσε μία ανεπιθύμητη εύρεση, την Μεθυλοτεστοστερόνη (S1.1A Εξωγενής AAS)».

Ο 38χρονος Γιώργος Μαρκούλας, το 2004 ήταν τέταρτος Ολυμπιονίκης στην κατηγορία των 85 κιλών, πίσω από Γκιόργκι Ασανίτζε, Αντρέι Ριμπάκου και Πύρρο Δήμα.

Σύμφωνα με έκθεση της παγκόσμιας ομοσπονδίας άρσης βαρών, o Έλληνας αθλητής βρέθηκε θετικός σε χρήση του μεταβολίτη Μεθυλοτεστοστερόνης

Αυτό σημαίνει ότι ο Έλληνας αθλητής, ο οποίος βρισκόταν στη διεκδίκηση της πρόκρισής του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, αποκλείεται προσωρινά από κάθε αγωνιστική συμμετοχή, λόγω πιθανής παραβίασης των κανονισμών κατά του ντόπινγκ. Σε περίπτωση, πάντως, που αποδειχθεί το αντίθετο, τότε θα δημοσιευτεί σχετική απόφαση.