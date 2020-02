Πολιτική

Μητσοτάκης: Διαρκής ο αγώνας μας για δημοκρατία και ελευθερία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε τη νέα περιοδική έκθεση «Δι'αυτά πολεμήσαμεν… Αρχαιότητες και Ελληνική Επανάσταση» στο Αρχαιολογικό Μουσείο.

Τη νέα περιοδική έκθεση «Δι' αυτά πολεμήσαμεν… Αρχαιότητες και Ελληνική Επανάσταση», που εντάσσεται στο πρόγραμμα εορτασμού του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, εγκαινίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη. Ο πρωθυπουργός, συνοδευόταν από τη σύζυγό του Mαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη.

«Η άμεση αποδοχή της πρόσκλησής μας να εγκαινιάσετε την έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου ‘Δι'αυτά πολεμήσαμεν… Αρχαιότητες και Ελληνική Επανάσταση', δηλώνει πρωτίστως το προσωπικό ενδιαφέρον σας για το ίδιο το μουσείο. 'Αλλωστε το ενδιαφέρον σας αυτό έχει διατυπωθεί με τον πλέον επίσημο και σαφή τρόπο στην ανάγνωση των προγραμματικών σας δηλώσεων, όταν εμφατικά αναφερθήκατε στο πρόγραμμα αναγέννησης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου ως μέσο αναγέννησης της Αθήνας, ένα σχέδιο το οποίο σας απασχολεί προσωπικά τα τελευταία χρόνια», δήλωσε στον χαιρετισμό της η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη.

«Η περιοδική έκθεση αποτελεί την πρώτη εκδήλωση η οποία διοργανώνεται για τον εορτασμό των 200 ετών από την έναρξη της Επανάστασης του 1821. Του μακροχρόνιου και επώδυνου αγώνα των Ελλήνων εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με σκοπό την αποτίναξη του μακραίωνου ζυγού, την απελευθέρωση του έθνους και τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους. Για τον λόγο αυτό το 2021 αποτελεί ένα εξαιρετικό σημαντικό ορόσημο για τον Ελληνισμό», πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, η υπουργός.

Η έκθεση εστιάζει στην πολυσήμαντη σχέση του ελληνικού λαού με τις αρχαιότητες, με το γνωστό απόφθεγμα του στρατηγού Ιωάννη Μακρυγιάννη να προτάσσεται στον τίτλο της, δεδομένου ότι ο αγώνας για την ελευθερία θεμελιώθηκε όχι μόνο στην απαίτηση του ελληνικού λαού για ανεξαρτησία, αλλά και στα ιστορικά του δικαιώματα πάνω στα απαράμιλλα έργα των αρχαίων προγόνων. Συνολικά 26 επιλεγμένες αρχαιότητες (22 μαρμάρινα γλυπτά και ανάγλυφα, δύο πήλινα αγγεία, δύο χάλκινα ειδώλια) από τις συλλογές του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου παρουσιάζονται σε έναν εκλεκτικό «διάλογο» με 26 νεότερα έργα του 18ου και 19ου αιώνα, στην πλειονότητά τους από Ευρωπαίους δημιουργούς.

Ο χαιρετισμός του Πρωθυπουργού στον επιστημονικό κατάλογο της έκθεσης:

«Το 1821 ένα μικρό έθνος, χωρίς πολλά μέσα στη διάθεσή του, κατάφερε και πέτυχε αυτό το οποίο πολλοί θεωρούσαν αδιανόητο εκείνη την εποχή: να διεκδικήσει και τελικά να κερδίσει την ελευθερία του. Ωστόσο, η επιτυχία της Επανάστασης δεν οφείλεται μόνο στη συντονισμένη προετοιμασία της ένοπλης εξέγερσης των υπόδουλων Ελλήνων που ύστερα από αιώνες σκλαβιάς αποφασίζουν να διεκδικήσουν την ελευθερία τους.

Προικοδοτήθηκε από την ολόψυχη συμμετοχή, τις ιδέες και την οικονομική στήριξη της Διασποράς, αλλά και την προσφορά των Φιλελλήνων της εποχής. Το ενδιαφέρον των ξένων, και κυρίως των Δυτικοευρωπαίων, για τα ελληνικά πράγματα κορυφώθηκε τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον που εκπορεύθηκε, πρώτιστα, από τον θαυμασμό τους για την ελληνική αρχαιότητα και αποτυπώθηκε στα κείμενα και τα έργα τους.

Αυτήν, ακριβώς, την ιδιαίτερη σχέση του εξεγερμένου λαού με τις αρχαιότητες, μέσα από επιλεγμένα έργα της κλασικής εποχής αλλά και μεταγενέστερα έργα Ευρωπαίων δημιουργών, επιχειρεί να αναδείξει με την έκθεση «Δι’ α?τ? πολεμήσαμεν… Αρχαιότητες και Ελληνική Επανάσταση» το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Στην πορεία προς το εμβληματικό ορόσημο του 2021, ο εθνικός ξεσηκωμός των Ελλήνων επανατοποθετείται ως δυναμικό συμβάν με εμβέλεια ευρωπαϊκή και παγκόσμια. Και δύο αιώνες μετά, η «ατελεύτητος επανάσταση» του Σεφέρη ενσαρκώνεται στον διαρκή αγώνα του έθνους μας για την προάσπιση των αρχών της δημοκρατίας, της ελευθερίας, του κοινωνικού κράτους δικαίου και τη συμπόρευσή μας με τη Δύση.

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αποτελεί την «κιβωτό» του δυτικού πολιτισμού. Χαιρετίζω, λοιπόν, την πρωτοβουλία του να καταστήσει επίκαιρο τον δεσμό του επαναστατημένου λαού με το παρελθόν του με οδηγό επιλεγμένα αριστουργήματα της κλασικής εποχής. Αλλά και, ταυτόχρονα, να τον επαναβεβαιώσει μέσα από δημιουργίες Ευρωπαίων καλλιτεχνών.

Πρόκειται για μια συμβολή πολιτισμού που κατατίθεται ως «προοίμιο» για τη μεγάλη επέτειο του 2021. Άλλωστε, όπως έγραψε και ο Άγγλος φιλέλληνας Τζων Κητς, «μόνο η Τέχνη αιχμαλωτίζει και διαιωνίζει τη στιγμή που φεύγει, γιατί το ωραίο ζευγαρώνει με το αιώνιο».

Η Δρ. Μαρία Λαγογιάννη - Γεωργακαράκου, Αρχαιολόγος, Διευθύντρια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, προσέφερε στον Πρωθυπουργό τον επιστημονικό κατάλογο της νέας έκθεσης.