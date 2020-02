Οικονομία

ΔΕΗ: Συνεχίζει υπό όρους να δίνει ρεύμα στην ΛΑΡΚΟ

Οι δύο όροι της ΔΕΗ για να συνεχιστεί η ηλεκτροδότηση της ΛΑΡΚΟ.

Μέτρα διευκόλυνσης της αποκρατικοποίησης της ΛΑΡΚΟ, δηλαδή συνέχιση της ηλεκτροδότησης παρά τα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν συσσωρευθεί, αποφάσισε σήμερα το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ, υπό προϋποθέσεις που, αν δεν τηρηθούν, θα σημάνουν τη διακοπή ηλεκτροδότησης της εταιρείας.

Συγκεκριμένα η ΔΕΗ (η οποία είναι και η ίδια μέτοχος της ΛΑΡΚΟ καθώς στο παρελθόν είχε πάρει μετοχές έναντι χρεών από κατανάλωση ενέργειας) αποφάσισε να μην παρεμποδίσει τη διαδικασία αποκρατικοποίησης της ΛΑΡΚΟ υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Την πλήρη και έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας εφεξής,

2. Την υπογραφή σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον ειδικό διαχειριστή αμέσως μετά τον ορισμό του.

Στην απόφαση του Δ.Σ., σημειώνεται πάντως, ότι στην περίπτωση δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, η ΔΕΗ θα εφαρμόσει τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Δηλαδή αποστολή εξώδικης επιστολής με προθεσμία 30 ημερών και διακοπή της ηλεκτροδότησης στην περίπτωση μη ανταπόκρισης, με άρση της εκπροσώπησης από τη ΔΕΗ. Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδότησε τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για τη διεκδίκηση των παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας.

Το ΔΣ της ΔΕΗ, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, έλαβε υπόψη:

την ενημέρωση της ΛΑΡΚΟ προς το υπουργείο Ενέργειας, σύμφωνα με την οποία, η προαναγγελθείσα διακοπή της ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ θα προκαλούσε σοβαρές βλάβες στον τεχνολογικό εξοπλισμό της εταιρείας,

την επιστολή του υπουργού Ενέργειας προς τη διοίκηση της ΛΑΡΚΟ, με την οποία ζητεί να μην προβεί σε ενέργειες τεχνολογικού παροπλισμού, ώστε να προστατεύσει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας,

την κατάθεση τροπολογίας του υπουργείου Ενέργειας, με την οποία τίθεται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης η ΛΑΡΚΟ

την ανάγκη προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, αφού με την ειδική εκκαθάριση επιχειρείται η προστασία περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου.

Σημειώνεται ότι τα χρέη της ΛΑΡΚΟ προς τη ΔΕΗ διαμορφώνονται σε 350 εκατ. ευρώ.