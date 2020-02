Αθλητικά

“Καμπάνα” σε διαιτητή για... κουτουλιά σε ποδοσφαιριστή

Διαιτητής έχασε την ψυχραιμία του και έριξε κουτουλιά σε ποδοσφαιριστή. Η ποινή που του επιβλήθηκε.

Ποινή αποκλεισμού ενός χρόνου από κάθε διαιτητική παρουσία του, σε αγώνες όλων των κατηγοριών (εθνικών και ερασιτεχνικών) επέβαλλαν την Τρίτη (11/2) οι δικαστικές αρχές της ιταλικής πόλης Ματσεράτα, στον διαιτητή, Αντόνιο Μαρτινιέλο, ο οποίος την 1η Φεβρουαρίου έχασε την ψυχραιμία του σε αγώνα ερασιτεχνικών ομάδων και... κουτούλησε ποδοσφαιριστή!

Το συγκεκριμένο, απίστευτο περιστατικό, συνέβη μετά τον αγώνα, Μπόργκο Μολιάνο-Μοντοτόνε (3-1) για την 5η κατηγορία της Ιταλίας, που πραγματοποιήθηκε στην Ματσεράτα. Ο Μαρτινιέλο απέβαλλε τον γκολκίπερ της Μπόργκο Μολιάνο, Ματέο Τσιτσιόλι, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε με πολύ έντονο τρόπο, ωστόσο το θέμα δεν έληξε εκεί.

Όταν οι παίκτες και οι διαιτητές πήγαν στα αποδυτήρια, ο Τσιτσιόλι ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον 31χρονο ρέφερι από τη Νάπολι κι άρχισε να του φωνάζει σε έξαλλη κατάσταση, ζητώντας εξηγήσεις για την αποβολή του, με τον Μαρτινιέλο να «απαντάει» με... κουτουλιά στο μέτωπο του ποδοσφαιριστή.

Ο γκολκίπερ διεκομίσθη στο νοσοκομείο για εξετάσεις και ιατρική φροντίδα στη χτυπημένη μύτη του, με τον οξύθυμο διαιτητή να τιμωρείται όχι μόνο με αποκλεισμό ενός έτους από τη διαιτησία, αλλά και με απαγόρευση εισόδου σε κάθε αθλητικό χώρο, από τις τοπικές κατηγορίες, μέχρι τους αγώνες της εθνικής Ιταλίας.