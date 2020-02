Τεχνολογία - Επιστήμη

NASA: Αγγελία εργασίας για... αστροναύτες

Ποια είναι τα κριτήρια που θέτει η αμερικανική διαστημική υπηρεσία για τους επίδοξους αστροναύτες.

Νέους αστροναύτες ζητά να προσλάβει η αμερικανική διαστημική υπηρεσία για τις μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές.

Απαραίτητα προσόντα: να είναι Αμερικανοί πολίτες, γιατροί, πιλότοι ή μαθηματικοί ή να έχουν μάστερ σε κάποιο άλλο επιστημονικό ή τεχνολογικό αντικείμενο.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους από τις 2 μέχρι τις 31 Μαρτίου, όμως η τελική επιλογή θα γίνει στα μέσα του 2021. Οι τυχεροί θα περάσουν από εκπαίδευση διάρκειας δύο ετών και άνω.

Την τελευταία φορά που η NASA ζήτησε να προσλάβει επίδοξους αστροναύτες, το 2017, εμφανίστηκαν 18.000 υποψήφιοι και από αυτούς επελέγησαν μόνο οι 12.

Από τη δεκαετία του 1960 η NASA έχει «στρατολογήσει» 350 ανθρώπους. Σήμερα στο δυναμικό της είναι ενταγμένοι 48 αστροναύτες που εδρεύουν στο Χιούστον του Τέξας και εναλλάσσονται, ανά έξι μήνες περίπου, στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Η διαστημική υπηρεσία αποκαλεί τους νεοσύλλεκτους «γενιά Άρτεμις», από την ονομασία του προγράμματος για την επιστροφή στη Σελήνη από το 2024 και, ίσως, για την αποστολή στον Άρη την επόμενη δεκαετία.

«Είναι μια σημαντική στιγμή στην ιστορία των επανδρωμένων πτήσεων για να γίνει κανείς αστροναύτης», σχολίασε ο Τζιμ Μπρίντενστιν, ο επικεφαλής της NASA.

Συνήθως, περίπου οι μισοί από τους νεοσύλλεκτους είναι στρατιωτικοί και κατά κύριο λόγο πιλότοι δοκιμών.