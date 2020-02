Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: Ολοκληρώνονται οι 1.100 προσλήψεις γιατρών στα νησιά

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι συζητήθηκε στη συνάντηση με τον Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον Πρόεδρο του ΕΟΔΥ και τον Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας.

Συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Υγείας, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη μεταξύ του Υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια και του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Νότη Μηταράκη. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Παναγιώτης Πρεζεράκος.

Παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα ενίσχυσης των νοσοκομείων PHILOS, στο οποίο ολοκληρώνονται τις επόμενες μέρες 1.100 προσλήψεις, όλων των ειδικοτήτων, στα νοσοκομεία των νησιών και των περιοχών που έχουν επιβαρυνθεί από το μεταναστευτικό/προσφυγικό ζήτημα. Επιπροσθέτως, ο κ. Κικίλιας ενημέρωσε τον κ. Μηταράκη για την πρόσληψη 51 γιατρών στα ΚΦΜΠ και ΚΥΤ όλης της χώρας.

Ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στον καθολικό εμβολιασμό που έχει υλοποιηθεί σε μετανάστες και πρόσφυγες των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών και των Κέντρων Φιλοξενίας της ενδοχώρας, καθώς και για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΕΟΔΥ μέσα στο 2020, ο οποίος ήδη υλοποιείται με μεγάλη επιτυχία, καθώς πρόσφυγες και μετανάστες εμβολιάζονται άμεσα, κατά την άφιξή τους στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Ο κ. Μηταράκης συμφώνησε στην περαιτέρω ενίσχυση των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας των νησιών και των περιοχών που φιλοξενούν Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και έθεσε τις προτεραιότητες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για το προσεχές χρονικό διάστημα.