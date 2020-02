Κοινωνία

Θανατηφόρο τροχαίο στην Εύβοια (εικόνες)

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Χαλκίδας – Λεπούρων στην Εύβοια.

Τραγικό θάνατο βρήκε μία 43χρονη γυναίκα από την περιοχή της Ερέτριας στην Εύβοια, το απόγευμα της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star Κεντρικής Ελλάδας, η άτυχη γυναίκα κινούνταν με το αυτοκίνητό της στο δρόμο Χαλκίδας - Λεπούρων με κατεύθυνση τα Λέπουρα. Στο 15χλμ, στο σημείο Λινοβρόχη, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο αυτοκίνητο κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί πλήρως.

Από την σύγκρουση το αυτοκίνητο της 43χρονης, που ήταν κάτοικος Αμαρύνθου (του Δήμου Ερέτριας) και μητέρα δύο παιδιών, έπεσε σε γκρεμό ύψους 3μ, ανάμεσα σε ελαιόδεντρα. Για το απεγκλωβισμό της χρειάστηκε να επέμβει η Πυροσβεστική Χαλκίδας, ενώ ασθενοφόρο την μετέφερε δυστυχώς νεκρή στο νοσοκομείο.

Ο οδηγός του άλλου οχήματος, ένας άνδρας 79 ετών, μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία Χαλκίδας, που επιλήφθηκε του συμβάντος.